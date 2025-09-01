कवि कुमार विश्वास की पत्नी डॉ मंजू शर्मा का RPSC सदस्य पद से इस्तीफा; जानिए क्या रहे कारण

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे दिया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे दिया है। डॉ. मंजू शर्मा मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉ. कुमार विश्वास की पत्नी हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को भेज दिया है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन हाल ही में उपजे विवाद ने उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा को प्रभावित किया है।

अपने इस्तीफे में डॉ. मंजू शर्मा ने लिखा- “मैंने अपना पूरा कार्यकारी और निजी जीवन अत्यन्त पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हुए व्यतीत किया है। पिछले दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है। जबकि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने अथवा जांच एजेंसी में किसी प्रकार की कोई भी जांच लंबित नहीं है। न ही मुझे किसी भी मामले में कभी भी आरोपी माना गया है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में पवित्रता के सदैव पक्षधर होने के कारण आयोग की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए मैं स्वेच्छा से RPSC के सदस्य पद से अपना इस्तीफा दे रही हूं।”

डॉ. मंजू शर्मा को कांग्रेस सरकार ने साल 2020 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया था। उन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 2026 तक था। इस्तीफे के साथ उनका कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो गया। आरपीएससी सदस्य बनने से पहले वह भरतपुर राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थीं।

हाल ही में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा कि रामूराम राईका ने अपनी बेटी शोभा और बेटे देवेश को इंटरव्यू में पास करवाने के लिए आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी और तीन सदस्यों संगीता आर्य, मंजू शर्मा तथा बाबूलाल कटारा से मुलाकात की थी। अदालत के अनुसार, राईका ने अपनी बेटी शोभा राईका की फोटो दिखाकर उसे पास करने की सिफारिश की थी। इसके बाद शोभा इंटरव्यू में वही कपड़े पहनकर पहुंची, जो फोटो में दिखाए गए थे। इस पूरी टिप्पणी ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए।

डॉ. मंजू शर्मा ने अपने इस्तीफे में भले ही यह साफ किया कि उनके खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी या थाने में कोई भी मामला दर्ज नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी ने उन्हें सीधे विवाद के घेरे में ला दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आयोग की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने पद छोड़ना उचित समझा।

इस्तीफे में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और पवित्रता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि पद पर बने रहने से आयोग की छवि प्रभावित हो सकती थी। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ने का निर्णय लिया।