यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, वहीं कुहू गर्ग ने पहले ही अटेंप्ट में इसे क्रैक कर लिया और आईपीएस बनीं। चलिए आज हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की और कितनी रैंक हासिल की।

कुछ युवा आईपीएस अधिकारी काफी चर्चा में रहते हैं। इन्हीं में से एक नाम 2024 बैच की गुजरात कैडर की आईपीएस अधिकारी कुहू गर्ग का है। उन्होंने हाल ही में शादी रचाई। इसकी जानकारी उनके पिता ने सोशल मीडिया पर दी। साथ ही उनकी शादी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने बताया कि कुहू गर्ग के विवाह समारोह की शुरुआत देहरादून स्थित उनके घर में सुंदरकांड पाठ के साथ हुई। हालांकि दुल्हा कौन हैं अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक, कुहू गर्ग की शादी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले फोटोग्राफर कमल शर्मा भी शामिल हुए। बता दें कि कुहू गर्ग की सक्सेस स्टोरी भी कमाल की रही है। वो एक प्रोफेशन बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं। साथ ही कई मेडल भी अपने नाम किया। लेकिन एक इंजरी ने सबकुछ बदलकर रख दिया। दिलचस्प बात ये है कि जहां यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, वहीं कुहू गर्ग ने पहले ही अटेंप्ट में इसे क्रैक कर लिया और आईपीएस बनीं। चलिए आज हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की और कितनी रैंक हासिल की।

पिता हैं पूर्व डीजीपी कुहू गर्ग का जन्म 22 सितंबर 1998 को हुआ था। वो देहरादून की रहने वाली हैं। कुहू गर्ग के परिवार में शुरुआत से ही प्रशासनिक और पढ़ाई का माहौल रहा है। उनके पिता का नाम अशोक कुमार है। कुहू गर्ग के पिता अशोक कुमार 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हुए थे। वहीं मां डॉ. अलकनंदा अशोक पंतनगर विवि में डीन हैं।

यहां से की पढ़ाई कुहू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के सेंट थॉमस कॉलेज से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एसआरसीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया है।

बैडमिंटन में किया कमाल बचपन से ही कुहू को बैडमिंटन खेलने या कहें कि प्लेयर बनने का शौक था। जब वो 9 साल की थीं, तभी से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। कुहू ने अपने खेल से 34वीं श्रेष्ठ वर्ल्ड रैंकिंग के साथ देश की नंबर वन रैंक भी हासिल की है। साल 2018 में वह वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। वहीं, साल 2018 और 2019 में एशियन चैंपियनशिप, 2013 एवं 2016 तक वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। उनके खाते में 19 अंतरराष्ट्रीय और 56 नेशनल मेडल दर्ज हैं। लेकिन उनके चोट में गंभीर रूप से चोट लग गई। जिसके बाद बैडमिंटन खेलना असंभव था।

इंजरी के बाद किया यूपीएससी का रुख इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इसी दौरान कुहू ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह रोजाना लगभग 8 से 10 घंटे यूपीएससी की पढ़ाई करती थीं। इतने सालों तक खेलने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई के लिए दोबारा किताबे उठाईं, वो भी इंजरी के वक्त, यह अपने आप में मिसाल है। यूपीएससी के लिए इतनी कड़ी मेहनत किया और साल 2023 में यूपीएससी का एग्जाम दिया।

178वीं रैंक हासिल कर बनीं आईपीएस आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने पहले ही प्रयास में 178वीं रैंक लाकर यूपीएससी क्रैक किया। जिसके बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर आवंटित हुआ। यह कारनामा उन्होंने महज 2 साल की तैयारी में किया।