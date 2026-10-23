बेटी होने की मिली सजा, पिता ने ठुकराया; 4 बार यूपीएससी में फेल हुईं, फिर ऐसे बनीं IRS अफसर
कर्नाटक की कृतिका की कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो हार मान चुका है। बेटी होने की वजह से पिता ने ठुकराया दिया। कठिन हालातों में कृतिका ने 4 बार यूपीएससी पास करने की कोशिश की लेकिन नाकामी हाथ लगी।
जिंदगी कभी-कभी ऐसे इम्तिहान लेती है जहां इंसान का टूटकर बिखर जाना सबसे आसान विकल्प लगता है। सोचिए उस बच्ची के बारे में, जिसे पैदा होते ही उसके पिता ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह एक लड़की थी। स्कूल में बच्चे जिसके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। मोहल्ले और रिश्तेदारों के ताने जिसकी मां का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। और जब उस लड़की ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करने का ख्वाब देखा तो वहां भी उसे लगातार चार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं होता। यह कहानी है कर्नाटक के हासन की रहने वाली कृतिका की है, जिन्होंने अपनी सारी तकलीफों और हार को एक ऐसी जीत में बदल दिया जिसकी गूंज आज हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी की मुश्किलों से हार मान चुका है।
कृतिका का बचपन बहुत ही आम लेकिन दर्दनाक हालात में गुजरा। लड़की होने की वजह से पिता का प्यार तो दूर, उन्हें उनका नाम तक नहीं मिला। हालात इतने बिगड़े कि माता-पिता का रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद कृतिका और उनकी मां को समाज के उन कड़वे तानों का सामना करना पड़ा, जो हमारे यहां अक्सर अकेली औरतों के हिस्से में आते हैं। लोग उनसे कतराते थे। स्कूल में भी माहौल कुछ अलग नहीं था। सहपाठी कृतिका के साथ बेंच शेयर करने से बचते थे। एक मासूम बच्ची के लिए यह सब समझना और सहना कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हर तरफ बस तिरस्कार और अकेलापन था। अपनी मां को रोज समाज के तानों से जूझते देख कृतिका के अंदर एक आग सुलगने लगी थी। उन्हें अपनी मां को वो सम्मान वापस दिलाना था, जिसे समाज ने बिना किसी गलती के उनसे छीन लिया था।
कृतिका ने ऐसे दुनिया को समझा
जिंदगी में बदलाव का पहला झोंका तब आया, जब कृतिका चौथी क्लास में थीं। गणित के इम्तिहान में उन्होंने 100 में से 99 नंबर हासिल किए। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था बल्कि कृतिका के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। पहली बार उन्होंने देखा कि जो बच्चे कल तक उनके पास नहीं भटकते थे, वो आज उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। उस दिन उस छोटी सी बच्ची को एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई कि यह दुनिया सिर्फ कामयाबी को सलाम करती है। अगर आप खुद को साबित कर दें, तो समाज झक मारकर आपको वो इज्जत देगा जिसके आप हकदार हैं। यहीं से उनके मन में यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा पास करके अफसर बनने का बीज पड़ा।
लेकिन सफर इतना आसान कहां था। बड़े होकर कृतिका ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। दिन-रात एक कर दिए। किताबें चाट गईं, नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट दिए, लेकिन जब नतीजे आए तो नाम लिस्ट से गायब था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार चार बार वह यूपीएससी क्लियर करने में नाकाम रहीं। चार बार फेल होने के बाद कोई भी इंसान अपना हौसला खो बैठता है। कृतिका भी बुरी तरह टूट चुकी थीं। एक रात, जब निराशा अपने चरम पर थी और वह मानसिक रूप से पूरी तरह बिखर चुकी थीं, तब उन्हें इंटरनेट पर कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही पलट दिया।
उस रात उन्होंने 'रोसेन्थल इफेक्ट' या जिसे 'पिगमेलियन इफेक्ट' भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा। यह मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने बारे में जैसी सोच रखते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद से ऊंची उम्मीदें रखेंगे और यह मानकर चलेंगे कि आप यह काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। आपका प्रदर्शन जादुई रूप से बेहतर हो जाता है। इसके उलट, अगर आप खुद को हारा हुआ मानेंग तो आप हार ही जाएंगे।
मनोविज्ञान को बनाया ढाल
इस एक सिद्धांत ने कृतिका के दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए। उन्होंने समझ लिया कि कमी उनकी मेहनत, किताबों या स्ट्रेटजी में नहीं है। कमी उनके सोचने के नजरिए में है। पिछले चार प्रयासों में शायद कहीं न कहीं हार का डर उनकी मेहनत पर हावी हो रहा था। उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी पढ़ाई का तरीका नहीं बदलेंगी, किताबें वही रहेंगी, नोट्स भी वही रहेंगे, लेकिन खुद को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। उन्होंने खुद से जीत की उम्मीद बांध ली।
इस मानसिक बदलाव का जो नतीजा निकला उसने इतिहास रच दिया। जिस परीक्षा में वो चार बार खाली हाथ लौटी थीं, 2018 के यूपीएससी एग्जाम में उसी परीक्षा में उन्होंने 194वीं रैंक हासिल कर ली। सफर यही नहीं रुका। 2019 में उन्होंने फिर परीक्षा दी और इस बार अपनी रैंक सुधारते हुए 100वीं रैंक पर कब्जा जमाया। आज वह एक सफल आईआरएस (इंडियन रेवेन्यू सर्विस) अधिकारी हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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