Krishna Janmashtami Holiday 2025 : जन्माष्टमी के दिन इन राज्यों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट

Krishna Janmashtami Holiday 2025 : state wise list school college holiday

Krishna Janmashtami Holiday 2025 : जन्माष्टमी 2025 पर कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:04 PM
Krishna Janmashtami Holiday 2025 : भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी 2025 को लेकर देशभर में उत्साह का माहौल है। इस साल यह पावन पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। हिन्दू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी होती है। इसे गोकुलाष्टमी या कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है।

देश के कई हिस्सों में इस दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं, जबकि कुछ संस्थान त्योहार से एक दिन पहले ही कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं। इस बार भी कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छुट्टी की उम्मीद है।

Krishna Janmashtami Holiday 2025 : किन राज्यों और शहरों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

शहरराज्य/केंद्रशासित प्रदेश
अहमदाबादगुजरात
आइजॉलमिजोरम
भोपालमध्य प्रदेश
चंडीगढ़चंडीगढ़
चेन्नईतमिलनाडु
देहरादूनउत्तराखंड
गंगटोकसिक्किम
हैदराबादतेलंगाना
जयपुरराजस्थान
जम्मूजम्मू एवं कश्मीर
कानपुरउत्तर प्रदेश
लखनऊउत्तर प्रदेश
पटनाबिहार
रायपुरछत्तीसगढ़
रांचीझारखंड
शिलांगमेघालय
विजयवाड़ाआंध्र प्रदेश

इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, झांकियां, मटकी फोड़ कार्यक्रम और भजन-कीर्तन का आयोजन होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पारंपरिक वेशभूषा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं।

