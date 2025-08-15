Hindi Newsकरियर न्यूज़Krishna Janmashtami Holiday 2025 : state wise list school college holiday
Krishna Janmashtami Holiday 2025 : जन्माष्टमी के दिन इन राज्यों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट
Krishna Janmashtami Holiday 2025 : जन्माष्टमी 2025 पर कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:04 PM
Krishna Janmashtami Holiday 2025 : भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी 2025 को लेकर देशभर में उत्साह का माहौल है। इस साल यह पावन पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। हिन्दू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी होती है। इसे गोकुलाष्टमी या कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है।
देश के कई हिस्सों में इस दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं, जबकि कुछ संस्थान त्योहार से एक दिन पहले ही कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं। इस बार भी कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छुट्टी की उम्मीद है।
Krishna Janmashtami Holiday 2025 : किन राज्यों और शहरों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
|शहर
|राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
|अहमदाबाद
|गुजरात
|आइजॉल
|मिजोरम
|भोपाल
|मध्य प्रदेश
|चंडीगढ़
|चंडीगढ़
|चेन्नई
|तमिलनाडु
|देहरादून
|उत्तराखंड
|गंगटोक
|सिक्किम
|हैदराबाद
|तेलंगाना
|जयपुर
|राजस्थान
|जम्मू
|जम्मू एवं कश्मीर
|कानपुर
|उत्तर प्रदेश
|लखनऊ
|उत्तर प्रदेश
|पटना
|बिहार
|रायपुर
|छत्तीसगढ़
|रांची
|झारखंड
|शिलांग
|मेघालय
|विजयवाड़ा
|आंध्र प्रदेश
इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, झांकियां, मटकी फोड़ कार्यक्रम और भजन-कीर्तन का आयोजन होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पारंपरिक वेशभूषा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं।
