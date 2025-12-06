कोलकाता पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड 2025 आउट, परीक्षा कब; जानें पूरी जानकारी

संक्षेप: कोलकाता पुलिस भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा 21 दिसंबर को होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो चुके हैं, इसलिए उम्मीदवार हॉल टिकट जल्द निकालकर परीक्षा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय पर केंद्र पहुंचें।

कोलकाता पुलिस कॉन्स्टेबल और लेडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। वेस्ट बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2024 भर्ती चक्र के तहत होने वाली प्रीलिम्स लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने बताया कि 6 दिसंबर 2025 से एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टलों पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। यह एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश का अनिवार्य दस्तावेज़ है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे इसे समय रहते डाउनलोड कर लें और सभी विवरणों की ठीक से जांच कर लें।

इस परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, जिसके लिए समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक तय किया गया है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे परीक्षा से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और बताए गए सभी नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भर्ती बोर्ड ने तीन आधिकारिक वेबसाइटें उपलब्ध कराई हैं prb.wb.gov.in, wbpolice.gov.in और kolkatapolice.gov.in। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन सीरियल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद उनके आधार-लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP भेजा जाएगा, जिसे वेरिफाई करते ही एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक खुल जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी परीक्षा दिवस से पहले ही निकाल लें।

इन बातों का रखें ध्यान बोर्ड ने परीक्षा दिवस के लिए कुछ खास निर्देश भी जारी किए हैं। उम्मीदवारों को e-Admit Card की प्रिंट कॉपी के साथ ओरिजिनल आधार कार्ड साथ ले जाना होगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्कैनर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हाई-हील फुटवियर भी प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार की गलत हरकत या अनुशासनहीनता पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

बोर्ड ने कैटेगरी वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारियों को लेकर भी उम्मीदवारों को आगाह किया है। जाति प्रमाणपत्र में सुधार या OBC सब-कैटेगरी से संबंधित अपडेट सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार ही मान्य होंगे। बोर्ड ने फिर से स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है, इसलिए उम्मीदवार किसी फर्जी वादे या दलालों के झांसे में न आएं।