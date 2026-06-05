पटना में गोलीबारी के बाद फिर चर्चा में आए खान सर के पास कौन-कौन सी डिग्रियां, विवादों से खूब रहा नाता
पटना में कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी के बाद खान सर एक बार फिर चर्चा में हैं। आइए जानते हैं खान सर के पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं और वह इतने लोकप्रिय कैसे हुए।
Khan Sir News : पटना में हाल ही में हुई एक सनसनीखेज घटना ने देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में शामिल खान सर को फिर सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी ने फिर से लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा है। सोशल मीडिया से लेकर सर्च इंजन तक, हर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खान सर इतने मशहूर कैसे हुए? उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं। उन्होंने शिक्षा की दुनिया में इतनी बड़ी पहचान कैसे बनाई। आइए इन सभी सवालों का जवाब इस खबर में जानते हैं।
देश में ऐसे बहुत कम शिक्षक हैं जिनकी पहचान किसी फिल्मी सितारे जैसी हो। खान सर उन्हीं चुनिंदा नामों में गिने जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता कई वर्षों से बनी हुई है। उनकी पहचान सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है। जटिल मुद्दों को आम बोलचाल की भाषा में समझाने की उनकी शैली ने उन्हें लाखों युवाओं का पसंदीदा शिक्षक बना दिया। यही वजह है कि उनके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल होते हैं।
बीएस और एमएससी की डिग्री
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से जुड़े खान सर का शैक्षणिक आधार विज्ञान रहा है। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयागराज का रुख किया और वहां से अपनी पढ़ाई पूरी की। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार उन्होंने विज्ञान विषय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने भूगोल विषय को भी गहराई से समझने का फैसला किया और इसी क्षेत्र में आगे की पढ़ाई पूरी की। यही वजह है कि जब वे किसी देश की सीमा, अंतरराष्ट्रीय विवाद या वैश्विक घटनाक्रम को समझाते हैं तो उनके विश्लेषण में अकादमिक समझ साफ दिखाई देती है।
कई विषयों पर मजबूत पकड़
बहुत से लोग उन्हें सामान्य ज्ञान के शिक्षक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका शिक्षण दायरा इससे कहीं बड़ा है। भूगोल, इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, विज्ञान, समसामयिक घटनाएं और अंतरराष्ट्रीय मामलों जैसे विषयों पर वे नियमित रूप से पढ़ाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उनका कंटेंट खास तौर पर लोकप्रिय माना जाता है। उनकी कक्षाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे किताबों की कठिन भाषा को रोजमर्रा के उदाहरणों में बदल देते हैं। इससे छात्र विषय को आसानी से समझ पाते हैं।
लाखों छात्रों तक पहुंचा डिजिटल नेटवर्क
शुरुआत पारंपरिक कक्षाओं से हुई थी लेकिन समय के साथ खान सर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। आज उनके ऑनलाइन वीडियो और शैक्षणिक प्लेटफॉर्म देश के अलग-अलग राज्यों के छात्रों तक पहुंचते हैं। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बड़ी संख्या में उनके कंटेंट का उपयोग करते हैं। डिजिटल माध्यम ने उनकी पहुंच को राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित कर दिया है।
विवादों से खूब रहा रिश्ता
लोकप्रियता के साथ विवाद भी अक्सर जुड़े रहते हैं और खान सर इसका अपवाद नहीं रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनका नाम कई सार्वजनिक बहसों और विवादों में सामने आया। रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़े छात्र आंदोलनों के दौरान भी वे चर्चा में रहे थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनकी पहचान और नाम को लेकर भी लंबे समय तक बहस चलती रही। हालांकि इन विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई।
गोलीबारी की घटना के बाद फिर चर्चा में खास सर
पटना में हुई ताजा फायरिंग की घटना के बाद खास सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस घटना के मद्देनजर जांच एजेंसिया घटना के पीछे की वजहों का पता लगाने में जुटी हैं। पुलिस अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है।
क्यों अलग है खान सर की पहचान?
देश में हजारों कोचिंग संस्थान और शिक्षक हैं, लेकिन खान सर की पहचान उनकी भाषा और प्रस्तुति शैली ने बनाई है। वे कठिन विषयों को आम आदमी की भाषा में बदल देते हैं। यही कारण है कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के छात्र भी उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शिक्षा को सरल बनाने की इसी शैली ने उन्हें एक शिक्षक से आगे बढ़ाकर एक लोकप्रिय सार्वजनिक व्यक्तित्व में बदल दिया है। पटना की हालिया घटना के बाद एक बार फिर उनके नाम को लेकर चर्चा तेज है और लोग उनके जीवन तथा करियर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव