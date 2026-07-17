फौजी पिता के बेटे का कमाल, NEET UG में आई AIR 9; गौरव सिंह ने कैसे हासिल की सफलता
खैरथल के गादूवास गांव के होनहार छात्र गौरव सिंह ने नीट यूजी परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 705 अंकों के साथ पूरे भारत में 9वीं रैंक हासिल की है।
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है! इस बात को एक बार फिर से सच कर दिखाया है खैरथल जिले के लाल गौरव सिंह ने। देश की सबसे मुश्किल और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में से एक, नीट यूजी (NEET UG) में गौरव ने अपनी कामयाबी का ऐसा परचम लहराया है कि आज पूरा इलाका उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। गौरव ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 9वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने 720 में से 705 नंबर का शानदार स्कोर खड़ा किया है। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद सिर्फ उनके घर में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव और जिले में जश्न का माहौल है।
कामयाबी की यह राह गौरव के लिए इतनी आसान भी नहीं थी। खैरथल जिले के मुंडावर इलाके में पड़ने वाले गादूवास गांव के रहने वाले गौरव काफी लंबे समय से मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में दिन-रात जुटे हुए थे। जब पहली बार नीट की परीक्षा हुई और फिर अचानक किसी विवाद के चलते उसे कैंसिल कर दिया गया, तो उस वक्त गौरव को बहुत गहरा झटका लगा था। दरअसल, उस रद्द हुई परीक्षा में भी गौरव ने अपनी कड़ी मेहनत से 705 नंबर ही हासिल किए थे। एक छात्र जो दिन-रात किताबों में सिर खपाकर अच्छे नंबर लाता है, उसके लिए परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। गौरव ने बताया कि वह काफी दिनों तक इस बात को लेकर डिस्टर्ब रहे। मानसिक तौर पर दोबारा उसी फ्लो में तैयारी शुरू करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। पढ़ाई में मन लगाने में काफी परेशानी आ रही थी।
परिवार बना सबसे बड़ी ताकत
बुरे वक्त में जब इंसान टूटने लगता है, तब परिवार ही वो इकलौता सहारा होता है जो दोबारा खड़े होने की हिम्मत देता है। गौरव के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वह मायूस होने लगे, तो उनके माता-पिता और बहन ने उन्हें जमकर मोटिवेट किया। गौरव के पिता राजेश सिंह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर देश की सेवा कर रहे हैं। एक फौजी पिता होने के नाते अनुशासन और कभी हार न मानने का जज्बा उन्होंने बचपन से ही गौरव के अंदर कूट-कूट कर भरा है।
वहीं, उनकी बड़ी बहन अनुजा खुद मेडिकल फील्ड से जुड़ी हैं और अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा हैं। बहन अनुजा ने उन्हें परीक्षा की बारीकियों और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर काफी सपोर्ट किया। उनकी मां एक कुशल गृहिणी हैं, जिन्होंने हर कदम पर अपने बेटे का ख्याल रखा। उनके खान-पान से लेकर हर छोटी-बड़ी जरूरत का इस तरह ध्यान रखा गया कि गौरव का पूरा फोकस सिर्फ अपनी किताबों पर ही रहे। इसी मजबूत सपोर्ट सिस्टम के दम पर गौरव ने दोबारा पूरी ताकत से पढ़ाई शुरू की और एक बार फिर 705 नंबर लाकर साबित कर दिया कि उनकी पहली कामयाबी कोई तुक्का नहीं, बल्कि उनकी असली मेहनत का नतीजा थी।
अपनी इस सफलता का पूरा क्रेडिट गौरव ने अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है। वह राजस्थान के एजुकेशन हब कहे जाने वाले कोटा शहर में एलेन कोचिंग से तैयारी कर रहे थे। शानदार रिजल्ट आने के बाद कोचिंग संस्थान की तरफ से गौरव को खास तौर पर बुलाया गया है, जिसके चलते वह फिलहाल कोटा पहुंच चुके हैं। रिपोर्टर हंसराज के मुताबिक, गौरव के पिता राजेश सिंह ने बताया कि वैसे तो उनका परिवार अलवर के हनुमान सर्किल के पास एक मकान में रहता है, लेकिन इन दिनों उन्होंने उस मकान को किराए पर दिया हुआ है और बाकी सारे लोग अपने पैतृक गांव गादूवास में ही रहते हैं। बेटे की इस ऐतिहासिक सफलता की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी, वहां खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लोग एक-दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है।
युवाओं के लिए गौरव का खास मैसेज
फोन पर हुई बातचीत के दौरान गौरव ने अपनी खुशी जाहिर करने के साथ-साथ उन सभी छात्रों को एक बेहद अहम सलाह दी है, जो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। गौरव का साफ कहना है कि युवाओं को कभी भी हालातों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों न आ जाए या परीक्षा कैंसिल होने जैसी कोई भी निराशाजनक स्थिति बन जाए, अपना प्रयास लगातार जारी रखना चाहिए। गौरव मानते हैं कि जब तक युवा अपनी जिंदगी में अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे और उस पर फोकस नहीं रखेंगे, तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। उनका मानना है कि फोकस और लगातार मेहनत ही वो चाबी है, जो मुश्किल से मुश्किल दरवाजे को खोल सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव