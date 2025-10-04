KGMU Recruitment Exam for recruitment to 332 posts in KGMU will be held in November KGMU Recruitment Exam : केजीएमयू में 332 पदों पर भर्ती के लिए नवम्बर में होगी परीक्षा, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़KGMU Recruitment Exam for recruitment to 332 posts in KGMU will be held in November

KGMU Recruitment Exam : केजीएमयू में 332 पदों पर भर्ती के लिए नवम्बर में होगी परीक्षा

केजीएमयू में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए लटकी परीक्षा नवम्बर में होगी। 17 प्रकार के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नवम्बर 2024 तक आवेदन फार्म जमा कराए गए थे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊSat, 4 Oct 2025 06:14 AM
share Share
Follow Us on
KGMU Recruitment Exam : केजीएमयू में 332 पदों पर भर्ती के लिए नवम्बर में होगी परीक्षा

केजीएमयू में गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा नवम्बर में होगी। शुक्रवार को केजीएमयू ने भर्ती परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है। केजीएमयू में अक्तूबर 2024 में 332 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। 17 प्रकार के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नवम्बर तक आवेदन फार्म जमा कराए गए थे। देश भर से हजारों लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी परेशान थे क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में संशय था।

अभ्यर्थियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए संस्थान प्रशासन ने भर्ती परीक्षा नवम्बर में कराने का फैसला किया है। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद केजीएमयू प्रशासन नैक की तैयारियों में उलझ गया था। इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी। नैक के निरीक्षण में ए प्लस-प्लस ग्रेड हासिल करने के बाद अब केजीएमयू प्रशासन भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द करना चाहता है। उन्होंने बताया कि परीक्षा नवम्बर में प्रस्तावित है। अभी तारीख तय नहीं हुई। जल्द से जल्द परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। केजीएमयू की वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी।

पीजीआई शिक्षक भर्ती के आवेदनों की स्क्रीनिंग

पीजीआई में शिक्षक भर्ती के लिए अधिक आवेदन आ गए हैं। इसको देखते हुए संस्थान प्रशासन ने निर्णय लिया है कि साक्षात्कार से पहले आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगा। स्क्रीनिंग में सफल अभ्यथियों को ही साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। पीजीआई की ओर से 220 पदों के लिए अगस्त में विज्ञापन निकाला गया था। इन पदों के सापेक्ष काफी संख्या में देशभर से आवेदन आ गए हैं। पीजीआई निदेशक डॉ. आरके धीमन ने अधिक आवेदनों को देखते हुए अब तय किया है कि साक्षात्कार से पहले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

पीजीआई के इन विभागों में होगी नियुक्ति

पीजीआई में कुछ समय पहले ही कई नए विभागों की शुरुआत की गई है। इसमें पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, सलोनी हार्ट सेंटर, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य, सिर और गर्दन की सर्जरी विभाग, संक्रामक व ऑर्थोपेडिक विभाग आदि हैं। इन सभी विभागों में कुल 220 पदों के लिए संस्थान प्रशासन ने भर्ती निकाली है। संस्थान में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं।

दूर होगी कर्मचारियों की कमी

केजीएमयू में 4000 से ज्यादा बेड हैं। प्रतिदिन ओपीडी में सात से आठ हजार मरीज आते हैं। 600 से अधिक डॉक्टर हैं। एक हजार रेजिडेंट डॉक्टर हैं। 10 हजार से ज्यादा नियमित व आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं।

KGMU KGMU Lucknow
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।