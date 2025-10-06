KGMU Exam Date 2025: 14 नवंबर को होगी केजीएमयू में गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती परीक्षा

KGMU Exam Date 2025: केजीएमयू में गैर-शैक्षणिक के 332 पदों पर भर्ती की परीक्षा 14 नवंबर 2025 को होगी। जल्द ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट kgmu.org पर जारी किए जाएंगे।

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ केके सिंह ने बताया कि ओपीडी के साथ ही भर्ती मरीजों और विभिन्न प्रकार की जांच में भी कर्मियों की कमी रहती है। लंबे समय से यहां नियमित पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इसकी वजह से करीब साढ़े छह हजार कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इस कमी को देखते हुए केजीएमयू ने अक्तूबर 2024 में 332 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। 17 प्रकार के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नवम्बर तक आवेदन फार्म जमा कराए गए थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी।

मरीजों को राहत केजीएमयू में 4000 से ज्यादा बेड हैं। ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। प्रतिदिन ओपीडी में सात से आठ हजार मरीज आते हैं। 600 से अधिक डॉक्टर हैं। 10 हजार से ज्यादा नियमित व आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं। मरीज व काम के दबाव के मुकाबले कर्मचारी व टेक्नीशियन की कमी है।

KGMU Admit Card 2025: केजीएमयू एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट kgmu.org पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय