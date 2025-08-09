KGMU gets A++ grade from NAAC 2nd medical institute in UP to achieve feat KGMU : केजीएमयू को नैक ए डबल प्लस ग्रेडिंग, बना यूपी का दूसरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, Career Hindi News - Hindustan
केजीएमयू को नैक ने सर्वोच्च ए डबल प्लस ग्रेड दिया है। ए डबल प्लस रैंक हासिल करने वाला SGPGI के बाद प्रदेश का दूसरा मेडिकल संस्थान है। केजीएमयू को 3.67 अंक हासिल हुए हैं। केजीएमयू अब राजधानी का चौथा संस्थान बन गया है जिसे नैक में ए डबल प्लस ग्रेड हासिल हुआ है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 01:17 PM
केजीएमयू को राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद (नैक) ने सर्वोच्च ए डबल प्लस ग्रेड दिया है। ए डबल प्लस रैंक हासिल करने वाला SGPGI (संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान) के बाद प्रदेश का दूसरा मेडिकल संस्थान है। लखनऊ का यह चौथा संस्थान है। इससे पहले एसजीपीजीआई, बीबीएयू तथा लखनऊ विवि को यह ग्रेड मिल चुका है। नैक परिणाम जारी होने के बाद केजीएमयू में जश्न का दौर शुरू हो गया है। यहां 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच दो सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया था।

केजीएमयू ने वर्ष 2023 में नैक निरीक्षण कराया था। जिसमें ए प्लस ग्रेड मिला था। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने दोबारा मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। शुक्रवार को इसका रिजल्ट जारी हो गया। इस बार केजीएमयू को नैक में सर्वोच्च ग्रेड ए डबल प्लस हासिल हुआ है। केजीएमयू को 3.67 अंक हासिल हुए हैं। केजीएमयू अब राजधानी का चौथा संस्थान बन गया है जिसे नैक में ए डबल प्लस ग्रेड हासिल हुआ है।

केजीएमयू ओपीडी में प्रतिदिन आते हैं 8 हजार मरीज

● 143 एकड़ में केजीएमयू परिसर

● छात्रावासों में 2105 कमरे

● 535 शिक्षक,700 रेजीडेंट

● 3600 नियमित कर्मचारी हैं

● 114 एकेडमिक प्रोग्राम चलते हैं। पिछले पांच साल में 54 नए प्रोग्राम कोर्स शुरू हुए

● सात छात्रों पर एक शिक्षक है

● नर्सिंग के करीब 3850 स्टूडेंट

● 24 विभागों में एमडी, एमएस और डिप्लोमा के 397 सीटें

● सुपर स्पेशियालिटी कोर्स में डीएम-एमसीएच की 138 सीटें

● पांच सालों में 2008 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए। 54 पेटेंट हुए

● 285 क्लीनिक ट्रॉयल चल रहे हैं

● 77 स्मार्ट क्लास रूम हैं

● लाइब्रेरी में 52 हजार किताबें हैं

● ओपीडी में रोजाना 07 से 08 हजार मरीज

● साल में 15 लाख मरीज

● 03 यूनिवर्सिटी से करार है

किस काम के लिए कितने अंक

कॅरिकुलर आस्पेक्ट 3.87

इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रीसोर्स 3.81

स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेसन 3.53

टीचिंग लर्निंग एंड एवैल्यूएशन 3.52

रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन 3.47

गर्वनेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 03.9

इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज 04

चिकित्सा संस्थानों में सर्वोच्च ग्रेड

चिकित्सा संस्थानों के मामले में केजीएमयू को यूपी में सबसे ज्यादा ग्रेड अंक मिले हैं। केजीएमयू को 3.67 अंक मिले हैं। प्रदेश में पहले स्थान पर 3.78 अंकों के साथ दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर का नाम है।

केजीएमयू को नैक मूल्यांकन में ए डबल प्लस ग्रेड प्राप्त होना निश्चय ही गर्व की बात है। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नियमित व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मेहनत है।-डॉ. सोनिया नित्यानंद, कुलपति

