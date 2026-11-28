एमबीबीएस के 38 छात्र 3 माह के लिए सस्पेंड, जूनियरों से सिर झुकाकर बुलवाया था प्रणाम महोदय जी
रैगिंग की शिकायत के बाद केजीएमयू प्रशासन ने मामले की जांच कराई। एंटी रैगिंग कमेटी की सिफारिश पर एमबीबीएस 2025 बैच के 38 छात्रों को तीन माह के लिए सस्पेंड किया गया है।
केजीएमयू में रैगिंग की शिकायत के बाद केजीएमयू प्रशासन ने मामले की जांच कराई। एंटी रैगिंग कमेटी की सिफारिश पर एमबीबीएस 2025 बैच के 38 छात्रों को तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। इनमें 36 छात्र 2025 बैच व दो छात्र 2026 बैच के शामिल हैं। 2025 बैच के दोनों जूनियर छात्र सीनियर की रैगिंग में मदद करते थे। कमेटी ने इन्हें भी दोषी पाया है। इन्हें तीन महीने के लिए क्लास और हॉस्टल से बाहर किया गया है। आरोपी प्रत्येक छात्र पर 25-25 हजार जुर्माना और एक साल तक छात्रवृत्ति रोकी गई। ये कार्रवाई इसी माह 16 नवंबर को केजीएमयू में वायरल वीडियो के आधार पर की गई है। प्रथम वर्ष के छात्रों का वरिष्ठों को कतार में खड़े होकर प्रणाम महोदय और प्रणाम मैडम कहने का वीडियो वायरल हुआ था।
वीडियो में देखा सकता था कि MBBS प्रथम वर्ष के छात्र कतार में खड़े थे। उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सामने से कोई सीनियर छात्र गुजरता तो सभी तेज आवाज में बोलने लगते- 'प्रणाम महोदय जी'। वहीं, कतार में खड़ी छात्राएं भी सीनियर छात्राओं को देखकर 'प्रणाम मैडम जी' कह रही थीं। इस दौरान कई सुरक्षाकर्मी आसपास मौजूद थे। कुछ सुरक्षाकर्मी मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। कतार के पास से गुजर रहे सीनियर छात्र जूनियरों को डपटते और हिदायत देते नजर आए थे। जूनियर छात्र-छात्राएं सिर झुकाए खड़े रहे। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी अपनी जगह से हटने या विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा कि जूनियर छात्रों को डराने या अपमानित करने वाली किसी भी घटना पर सख्त कार्रवाई होगी। विवि ने छात्रों से भी अपील की है कि रैगिंग की जानकारी तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी या प्रशासन को दें।
केजीएमयू को दिया गया बेस्ट क्रिटिकल केस अवॉर्ड
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। केजीएमयू के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग ने केरल के कोवलम में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स के 73वें राष्ट्रीय सम्मेलन में विभाग की टीम ने सिमुलेशन प्रतियोगिता की बेस्ट क्रिटिकल केस अवॉर्ड जीता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश से 42 टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें से प्रदर्शन के आधार पर सिर्फ 10 टीमों का चयन हुआ। केजीएमयू की टीम का नेतृत्व विभागाध्यक्ष डॉ. मोनिका कोहली के मार्गदर्शन में हुआ। टीम में डॉ. प्रेम राज सिंह, डॉ. रवि प्रकाश, डॉ. नील कमल मिश्रा और डॉ. वंदना भारती शामिल रहीं। टीम ने गंभीर मरीजों से जुड़ी आपातकालीन परिस्थितियों का सिमुलेशन किया। इसमें डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति को तेजी से समझने, सही समय पर निर्णय लेने, आपात स्थिति का प्रबंधन करने और आपसी तालमेल के साथ काम करने का प्रदर्शन किया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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