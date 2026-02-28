KGBV Recruitment 2026: यूपी में प्रिंसिपल से लेकर कुक, चपरासी तक की भर्ती, सिर्फ महिलाओं के लिए मौका
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2026 में 54 पदों पर आवेदन शुरू, महिला उम्मीदवार 18 मार्च तक ऑफलाइन फॉर्म भेज सकती हैं, योग्यता से लेकर चयन प्रक्रिया तक पूरी जानकारी।
KGBV Recruitment 2026: यूपी में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya) ने 2026 भर्ती के तहत विभिन्न शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 54 पद भरे जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है। यह भर्ती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के लिए की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च 2026 तय की गई है।
किन पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती में प्रिंसिपल, विभिन्न विषयों के पीजीटी, कंप्यूटर साइंस शिक्षक, लैब असिस्टेंट, क्लर्क, केयर टेकर, कुक, चपरासी और चौकीदार जैसे पद शामिल हैं। सबसे अधिक रिक्तियां लैब असिस्टेंट और कुक पद पर रखी गई हैं, जबकि हर विषय के लिए अलग अलग पीजीटी पद निर्धारित किए गए हैं। यह भर्ती आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।
कौन कर सकता है आवेदन
इन पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी। शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है।
- पीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड अनिवार्य है।
- कंप्यूटर साइंस पद के लिए एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर जैसी डिग्री मान्य होगी।
- लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट साइंस के साथ लैब तकनीक का डिप्लोमा मांगा गया है।
- क्लर्क पद के लिए कंप्यूटर ज्ञान और टाइपिंग जरूरी है।
- कुक, चपरासी और चौकीदार जैसे पदों के लिए न्यूनतम कक्षा 8 पास योग्यता रखी गई है।
आयु सीमा क्या रखी गई है
प्रिंसिपल पद के लिए आयु 30 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अन्य सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक निर्धारित है।
कितना मिलेगा मानदेय
इस भर्ती में नियुक्तियां नियमित वेतनमान पर नहीं बल्कि मानदेय आधारित अनुबंध पर होंगी। प्रिंसिपल को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पीजीटी और कंप्यूटर साइंस पदों के लिए 22 हजार रुपये मासिक मानदेय तय है। केयर टेकर को लगभग 24 हजार रुपये दिए जाएंगे। क्लर्क, लैब असिस्टेंट, चपरासी और चौकीदार के मानदेय 6 हजार से 12 हजार रुपये के बीच रखे गए हैं। नियुक्ति अवधि 11 महीने 29 दिन के अनुबंध पर होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
चयन कैसे होगा
शिक्षण और तकनीकी पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक अंकों को वेटेज दिया जाएगा जिसमें हाईस्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण के अंक शामिल होंगे। कुक, चपरासी, चौकीदार और केयर टेकर पदों के लिए इंटरव्यू या स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अंतिम चयन से पहले दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होगा।
आवेदन कैसे करना है
- उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे सही तरीके से भरना होगा।
- सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
- भरा हुआ आवेदन केवल रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना होगा।
आवेदन भेजने का पता
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
लिफाफे पर आवेदन किए गए पद का नाम और विषय स्पष्ट लिखना जरूरी है। अधूरे या अंतिम तिथि के बाद पहुंचे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण तारीखें
- आवेदन शुरू होने की तारीख 19 फरवरी 2026
- आवेदन की अंतिम तारीख 18 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव