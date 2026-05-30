KGBV Ghaziabad Recruitment 2026 : 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए मौका, कई पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई
KGBV Ghaziabad Recruitment 2026 के तहत 26 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती निकली है। 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार 31 मई 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
KGBV Ghaziabad Recruitment 2026 : अगर आप सरकारी या अर्द्धसरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (KGBV) ने शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 26 रिक्त पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि इसमें 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी अवसर मौजूद हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से चल रही है और इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर भेजना होगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तय की गई है।
किन-किन पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के तहत प्रिंसिपल, पीजीटी शिक्षक, लैब असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट कुक, चपरासी और चौकीदार जैसे पद शामिल हैं। पदवार रिक्तियों की बात करें तो प्रिंसिपल के 4 पद, पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के पद, जीव विज्ञान के 2 पद, लैब असिस्टेंट के 6 पद, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का 1 पद, असिस्टेंट कुक के 3 पद, चपरासी के 2 पद और चौकीदार के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है
भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता निर्धारित की गई है। प्रिंसिपल पद के लिए प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिग्री और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव जरूरी है। पीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। वहीं कंप्यूटर साइंस पद के लिए बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट पद के लिए विज्ञान विषय के साथ हाईस्कूल एवं लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा या इंटरमीडिएट (विज्ञान) योग्यता मान्य होगी। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट पद के लिए इंटरमीडिएट के साथ CCC प्रमाणपत्र या कंप्यूटर डिप्लोमा तथा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक है। असिस्टेंट कुक, चपरासी और चौकीदार पदों के लिए न्यूनतम 8वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है।
आयु सीमा से जुड़ी जानकारी
प्रिंसिपल पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य पदों के लिए आयु सीमा और आरक्षण संबंधी छूट सरकार के नियमानुसार लागू होगी।
आवेदन की अंतिम तारीख न भूलें
भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजना होगा। ध्यान रखें कि आवेदन पत्र 31 मई 2026 तक संबंधित कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अंतिम समय की भीड़ और डाक संबंधी देरी से बचने के लिए जल्द आवेदन भेजना बेहतर रहेगा।
ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले आधिकारिक भर्ती अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। इसके बाद आवेदन पत्र डाउनलोड कर सभी जानकारी सही-सही भरें। आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार फोटो, पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन पत्र को निर्धारित पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखना भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव