केरल एसएसएलसी 10वीं 12वीं परीक्षा 2027 की तिथियां जारी, 1 मार्च से शुरू होंगे एग्जाम
केरल सरकार ने 2027 की एसएसएलसी 10वीं 12वीं परीक्षा 2027 की तिथियां जारी कर दी हैं। शेड्यूल के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी।
केरल सरकार ने 2027 की एसएसएलसी 10वीं 12वीं परीक्षा 2027 की तिथियां जारी कर दी हैं। शेड्यूल के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने बताया कि राज्य भर में एसएसएलसी, हायर सेकेंडरी और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में 13 लाख से अधिक छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। लगभग 4.25 लाख छात्रों के SSLC परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। यह परीक्षा 3049 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इनमें खाड़ी देशों और लक्षद्वीप में स्थित सात-सात केंद्र भी शामिल हैं।
केरल बोर्ड परीक्षा 2027 शेड्यूल
SSLC परीक्षाएं - 1 मार्च, 2027 से
हायर सेकेंडरी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 2–30 मार्च, 2027
SSLC IT प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1–15 फरवरी, 2027
SSLC मॉडल परीक्षाएं 16–20 फरवरी, 2027
हायर सेकेंडरी मॉडल परीक्षाएं 11–24 फरवरी, 2027
SSLC उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5–27 अप्रैल, 2027
SSLC परिणाम मई 2027 के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद
हायर सेकेंडरी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू 5 अप्रैल, 2027
हायर सेकेंडरी परिणाम 15 मई, 2027 तक आने की उम्मीद
हायर सेकेंडरी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 2 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। केरल, खाड़ी देशों और लक्षद्वीप में लगभग 2,000 केंद्रों पर इन परीक्षाओं में करीब 9 लाख छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। वोकेशनल हायर सेकेंडरी की पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं 389 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी जिनमें लगभग 53000 छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है।
प्रैक्टिकल, मॉडल परीक्षाएं और परिणाम
SSLC की आईटी प्रैक्टिकल परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक होगी, जिसके बाद 16 से 20 फरवरी तक मॉडल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हायर सेकेंडरी के छात्रों के लिए मॉडल परीक्षाएं 11 से 24 फरवरी तक तय की गई हैं।
एसएसएलसी की आंसरशीट का मूल्यांकन 5 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चलेगा। रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। हायर सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी 5 अप्रैल से शुरू होगा और इसके परिणाम 15 मई तक आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी