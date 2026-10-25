रेत पर लिखकर बच्चों को पढ़ाती हैं ये दादी अम्मा, बिना कॉपी-पेंसिल के सिखाने के देसी अंदाज ने जीता दिल

आज के दौर में बच्चे मोबाइल और इलेक्ट्रानिक गैजेट्स का उपयोग कर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच केरल की एक बुजुर्ग महिला का बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का अंदाज खूब वायरल हो रहा है।

आज सबकुछ स्मार्ट हो गया है। बच्चों का क्लासरूम भी स्मार्ट हो गया है। ज्यादातर स्कूलों में पढ़ाई डिजिटल तरीके से हो रही है। बच्चे मोबाइल और इलेक्ट्रानिक गैजेट्स के इस्तेमाल से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच केरल की एक बुजुर्ग महिला का बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का अंदाज खूब वायरल हो रहा है। वो बच्चों को जमीन पर रेत बिछाकर बच्चों को अक्षर लिखना सीखा रही है।इसके लिए ना तो उन्होंने कॉपी का इस्तेमाल किया और ना ही पेन-पेंसिल या फिर किसी गैजेट्स का सहारा लिया। उनके पढ़ाई कराने का यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है।

बच्चों को पढ़ाने का अनोखा अंदाज वायरल इंस्टाग्राम पर Mom of Safaachiii नाम के अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में केरल की बुजुर्ग महिला, जिन्हें प्यार से आशाट्टी अम्मुम्मा कहा जाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाती नजर आती हैं। वह एक बाल्टी में रेत लेकर आती हैं और उसे जमीन पर फैला देती हैं। इसके बाद लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी से रेत को बराबर करती हैं, ताकि उस पर आसानी से लिखा जा सके। इसके बाद रेत पर लकड़ी से अक्षर बनाती हैं और बच्चों को उन्हें देखकर लिखने का अभ्यास करने के लिए कहती हैं।

बच्चे अपनी उंगलियों से रेत पर उन्हीं अक्षरों को बनाते हैं। इस तरह वे बिना कॉपी और पेंसिल के लिखने का अभ्यास करते हैं। इस तरीके की खास बात यह है कि इसमें बच्चों को सीखने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ती।

गलतियों से सीखने का मिलता है मौका कागज पर लिखते समय बच्चे गलती होने पर उसे मिटाते हैं या दोबारा लिखने के लिए नई जगह तलाशते हैं। लेकिन रेत पर लिखने में ऐसा करना आसान होता है। बच्चे अपने लिखे अक्षर को तुरंत मिटाकर उसी जगह फिर से अभ्यास कर सकते हैं। इससे उन्हें गलती करने और दोबारा कोशिश करने का मौका मिलता है। ऐसे में वे बिना कागज खराब होने की चिंता किए एक ही अक्षर को कई बार लिख सकते हैं।

बच्चों की शुरुआती पढ़ाई में मददगार हैं ऐसे तरीके बता दें कि छोटे बच्चे अक्सर उन एक्टिविटीज के जरिए बेहतर सीखते हैं, जिनमें उन्हें खुद हिस्सा लेने का मौका मिलता है। केवल किताबों से पढ़ने के बजाय जब बच्चे किसी चीज को छूकर, देखकर और खुद करके सीखते हैं, तो पढ़ाई उनके लिए और भी रोचक बन सकती है।

हालांकि, हर बच्चे की उम्र और सीखने की जरूरत अलग होती है। इसलिए पढ़ाने के तरीके भी उसी के अनुसार अपनाने चाहिए। रेत पर लिखने जैसी एक्टिविटीज शिक्षा, किताबों और कक्षा में होने वाले अभ्यास का विकल्प नहीं हैं, बल्कि उनके साथ अपनाया जाने वाला एक उपयोगी तरीका हो सकती हैं।

कौन हैं ये बुजुर्ग महिला मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंदिरा अम्मा केरल के आलप्पुझा जिले में रहती हैं। वह पिछले करीब 10 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। उनका यह तरीका केरल की पारंपरिक शिक्षण पद्धति 'आशान कलारी' से जुड़ा है। इसमें बच्चों को रेत या मिट्टी पर अक्षर लिखकर सिखाया जाता है। यह तरीका भले ही पुराना हो, लेकिन बच्चों के लिए काफी दिलचस्प है।