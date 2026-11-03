मिलिए भारत के आयरनमैन जज से, 57 साल की उम्र में 1.9 km स्विमिंग, 90 Km साइकिलिंग और 21 किमी दौड़ लगाकर रचा इतिहास

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने आयरनमैन 70.3 ट्रायथलॉन प्रतियोगिता को पूरा कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने समुद्र में 1.9 किलोमीटर स्वीमिंग की, 90 किलोमीटर साइकिल चलाई और 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ लगाई।

जिंदगी में सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर ख्वाबों में जान हो और इरादे मजबूत हो तो बढ़ती उम्र व व्यस्तताएं समेत तमाम बाधाएं आड़े नहीं आतीं। केरल हाईकोर्ट के 57 वर्षीय जज जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इस बात को सच कर दिखाया है। उन्होंने गोवा में आयोजित प्रतिष्ठित आयरनमैन 70.3 ट्रायथलॉन प्रतियोगिता को पूरा कर इतिहास रच दिया है। इस चुनौतीपूर्ण कंपीटिशन में उन्होंने समुद्र में 1.9 किलोमीटर स्वीमिंग की, 90 किलोमीटर साइकिल चलाई और 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ लगाई। आमतौर पर 50-55 की उम्र के बाद लोग शारीरिक गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं। फिटनेस पर ज्यादा ध्यान न देकर वे आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करते हैं। लेकिन जस्टिस बेचू कुरियन ने इस पड़ाव पर ये कारनामा कर बेहतरीन मिसाल कायम की है।

क्या है आयरनमैन रेस 'आयरनमैन 70.3 गोवा' एक ट्रायथलॉन एंड्योरेंस रेस है जिसमें 1.9 किमी तैराकी, 90 किमी साइकिलिंग और 21.1 किमी दौड़ शामिल होती है।

जस्टिस बेचु कुरियन थॉमस ने रविवार को गोवा में आयोजित आयरनमैन 70.3 कंपीटीशन के 55-59 आयु वर्ग (पुरुष) में हिस्सा लिया और 8 घंटे 46 मिनट और 44 सेकंड में रेस पूरी की।

सिर्फ 2 साल पहले बेटे से इस रेस के बार में सुना था जस्टिस थॉमस ने पहली बार दो साल पहले इस रेस के बारे में सुना था। तब उनके बेटे ने गोवा में इसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'मैंने उसे ट्रेनिंग करते देखा था। आयरनमैन में हिस्सा लेने के लिए वही मेरी प्रेरणा बना।' उन्होंने कहा, 'मुझे हमेशा से खेलों में दिलचस्पी रही है। लेकिन जज बनने के बाद मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ा। दिन में 16-18 घंटे बैठे रहने से मेरी सेहत खराब हो रही थी।'

बने बैडमिंटन चैंपियन उन्होंने आगे बताया, ‘कभी-कभी जजों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। हाल ही में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मैं सिंगल्स और डबल्स दोनों कैटेगरी में चैंपियन बना। शायद इसी से मुझे लगा कि मैं भी आयरनमैन में हिस्सा ले सकता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि अब वापस फिट होने का समय आ गया है।’

काम नहीं नींद कम करके निकाला समय एक जज के तौर पर इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना बेहद टेढ़ी खीर था। उन्होंने कहा, “मैं कोर्ट के सबसे व्यस्त विभागों में से एक रिट पिटीशन मिसलेनियस को संभाल रहा था। ट्रेनिंग के लिए समय निकालना मुश्किल था। इसलिए ट्रेनिंग के लिए समय निकालने के लिए मैंने अपनी नींद कम कर दी। मेरे पास कोई भी केस पेंडिंग (बैकलॉग) नहीं है। एक भी केस नहीं।'

उन्होंने कहा ' हमेशा कहता हूं कि सब कुछ दिमाग का खेल है। हम सभी व्यस्त हैं और हमारे पास समय नहीं है - यह एक ऐसा बहाना है जो हम कभी भी दे सकते हैं। लेकिन असल जिंदगी तब शुरू होती है जब डर खत्म हो जाता है।' जस्टिस थॉमस ने अपने बेटे की शादी के कुछ दिन बाद 21 अप्रैल को एंड्योरेंस रेस के लिए ट्रेनिंग शुरू की। वे कहते हैं, 'मेरे बेटे की शादी के तीन दिन बाद मैं पहली बार तैरने गया। कोर्ट में छुट्टियां चल रही थीं इसलिए मैंने सोचा क्यों न इसे आजमाया जाए?'

पहले दिन बमुश्किल ही 50 मीटर तैर पाए पहले दिन वह मुश्किल से 50 मीटर ही तैर पाए। लेकिन उन्होंने 3-4 हफ्तों तक ट्रेनिंग जारी रखी और हर दूसरे दिन तैरने जाते रहे। उन्होंने बताया, "कोर्ट फिर से खुलने के बाद ट्रेनिंग के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं या तो दिन के आखिर में या फिर सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग कर लेता था।'

कार्यक्रमों में हिस्सा लेना छोड़ा, ट्रेनिंग पर फोकस किया उन्होंने अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को बनाए रखने के लिए कई सामाजिक कार्यक्रमों के न्योतों को ठुकराया। उन्होंने कहा, 'मैंने सभी सामाजिक कार्यक्रमों में जाना कम कर दिया, किसी भाषण या उद्घाटन समारोह में नहीं गया और पूरा ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग पर लगाया। वीकेंड पर मैंने दौड़ने, तैरने और साइकिल चलाने के लिए अतिरिक्त समय दिया। मैंने घर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए एक साइकिल भी ले ली थी।'

10 साल पहले लगी घुटने की चोट बनी बड़ी चुनौती जस्टिस थॉमस ने बताया कि चोटों के पुराने इतिहास को देखते हुए यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने कहा, 'एक दशक पहले मेरे घुटने में मेनिस्कस टियर के लिए सर्जरी हुई थी; मुझे वेरिकोज वेन (नसों की समस्या) भी है। पिछले साल भी मेरे घुटने में दो बार मेनिस्कस टियर हुआ, लेकिन मैंने इसके लिए कोई इलाज नहीं कराया। मुझे अकिलीस टेंडन (एड़ी की नस) फटने की समस्या भी हुई है। ऐसी चोटों को लेकर इंसान सतर्क रहता है और मन में कई तरह के शक भी आते हैं।'

ट्रेनिंग में फंटी मांसपेशी ट्रेनिंग के दौरान जस्टिस थॉमस की पिंडली की मांसपेशी फट गई और डॉक्टरों ने उन्हें ट्रेनिंग रोककर आराम करने की सलाह दी। उन्होंने बताया, "मैंने एक और डॉक्टर से सलाह ली जिन्होंने घुटने की सर्जरी कराने को कहा और चेतावनी दी कि स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि शरीर खुद को इसके अनुकूल ढाल लेगा।'

धीरे-धीरे दर्द को संभालना सीख लिया तीन हफ्ते बाद जस्टिस थॉमस थोड़ी दूर दौड़े और उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'धीरे-धीरे मैंने दर्द को संभालना सीख लिया। मैंने दर्द को अपना लिया और खुद से कहता रहा कि अगर मैं दर्द पर काबू नहीं पाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको दर्द से पार पाना होगा और उसे अपनाना होगा। उससे लड़िए मत।' ठीक होने के लिए तीन हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद जस्टिस थॉमस ने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। अगले दिन उन्होंने समुद्र में पहली बार 49 मिनट में 1.8 किमी तैराकी की।

फिर उठा दर्द उसी शाम उनके कंधे में दर्द शुरू हो गया जिसे डॉक्टरों ने मसल टियर बताया। उन्हें आराम करने और ठीक होने की सलाह दी गई। यह रेस से एक महीने पहले की बात है। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से साइकिल चलाना शुरू किया और थोड़ी-बहुत दौड़ भी लगाई।

रेस से एक सप्ताह पहले नाम वापस लेने के बार में सोचा रेस से ठीक एक हफ्ते पहले उन्होंने इस इवेंट से अपना नाम वापस लेने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, 'पिछले हफ्ते मैंने 300 मीटर तैरने की कोशिश की तो दर्द हुआ। मुझे लगा कि मुझे हट जाना चाहिए और पता नहीं था कि मैं हिस्सा ले पाऊंगा या नहीं। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि बिल्कुल कोशिश न करने से बेहतर है कि कोशिश की जाए भले ही मैं इसे पूरा न कर पाऊं।'