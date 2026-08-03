शिक्षण संस्थान बने राहत शिविर, झमाझम बारिश ने किया बुरा हाल; कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद
केरल में भारी बारिश के चलते आज 3 अगस्त को कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया है।
केरल में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। मौसम के इस तल्ख मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है और लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। इसी कड़ी में, आज यानी 3 अगस्त को केरल के कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये फैसला भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की उस चेतावनी के बाद लिया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। आइए जानते हैं कि प्रशासन ने कहां-कहां छुट्टियां घोषित की हैं।
किन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज?
प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लगभग सभी बड़े और प्रभावित जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फरमान जारी किया है। आज, 3 अगस्त को जिन जिलों में मुकम्मल छुट्टी रहेगी उनमें पलक्कड़, पथानामथिट्टा, कन्नूर, कोझिकोड, कासरगोड, वायनाड, मलप्पुरम, त्रिशूर, कोट्टायम और इडुक्की शामिल है। आपको बता दें कि यह छुट्टी सिर्फ सरकारी स्कूलों या कॉलेजों तक ही महदूद नहीं है। इस आदेश के तहत सभी प्रोफेशनल कॉलेज, आंगनवाड़ी, मदरसे, ट्यूशन सेंटर और कोचिंग क्लासेस भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
क्या खुला रहेगा और कहां मिलेगी छूट?
अब सवाल यह उठता है कि क्या सब कुछ बंद रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। भले ही ज्यादातर जिलों में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो पब्लिक परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम या फिर इंटरव्यू पहले से तय थे, वो अपने तय वक्त पर ही होंगे। उनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इसलिए, अगर आपका आज कोई एग्जाम है, तो अपने कॉलेज या संस्थान की तरफ से जारी की गई ताजा गाइडलाइंस को जरूर चेक कर लें। इसके अलावा, जिन स्कूलों या कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा है (रेजिडेंशियल स्कूल), वहां का कामकाज और पढ़ाई आम दिनों की तरह ही बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी।
अलाप्पुझा और कोझिकोड का हाल थोड़ा अलग है
बाकी जिलों से इतर अलाप्पुझा में पूरे जिले के लिए छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ है। वहां सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में आंशिक तौर पर छुट्टी दी गई है। यह छुट्टी सिर्फ चेंगन्नूर और कुट्टनाड तालुक के उन शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, जिन्हें राहत शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इलाकों में आने वाले आंगनवाड़ी और ट्यूशन सेंटर भी आज बंद रहेंगे, लेकिन तयशुदा परीक्षाएं यहां भी बिना किसी बदलाव के आयोजित की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ, कोझिकोड जिला प्रशासन ने थोड़ा अलग तरीका अपनाया है। वहां स्कूल-कॉलेज की बिल्डिंग तो बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यानी बच्चे घर बैठे वर्चुअल तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस कदम से बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा और वे सुरक्षित भी रहेंगे।
मौसम विभाग का अलर्ट
आईएमडी ने केरल में बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहने की भविष्यवाणी की है। आज 3 अगस्त के लिए पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही, राज्य के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है।
प्रशासन की लोगों से अपील
ऐसे नाजुक हालात में, जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, घरों से बाहर न निकलें और सफर करने से बचें। नदियों, नालों, झरनों, खदानों और उन जगहों से दूर रहें जहां पानी भरने का खतरा ज्यादा रहता है। जो लोग बाढ़ और भूस्खलन वाले संवेदनशील इलाकों के आस-पास रहते हैं, उन्हें स्थानीय अधिकारियों की हर बात मानने और अलर्ट रहने की सख्त हिदायत दी गई है। अभिभावकों से भी गुजारिश की गई है कि वे अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखें और मौसम से जुड़ी किसी भी ताजा जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी और आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें। गौरतलब है कि केरल में मानसून अक्सर अपने पूरे शबाब पर होता है, लेकिन अचानक होने वाली तेज बारिश से जलभराव की समस्याएं आम हो जाती हैं। इसलिए, कुदरत के इस कहर से बचकर रहना ही समझदारी है। आने वाले दिनों में अगर मौसम में कोई सुधार या बदलाव होता है, तो प्रशासन की तरफ से नई जानकारी साझा की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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