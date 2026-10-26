साड़ी पहनकर नंगे पांव दौड़ी तो देश ने किया सलाम, लेकिन भर्ती के मैदान में कविता के साथ क्या हुआ?
रामगढ़ की कविता जो साड़ी पहनकर नंगे पैर दौड़ने के कारण वायरल हुई थीं उन्होंने सोलह सौ मीटर की रेस तो निकाली लेकिन हाई जंप में उनका सरकारी सपना टूटा।
जिंदगी कभी-कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान या तो पूरी तरह से बिखर जाता है या फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ने की जिद पकड़ लेता है। झारखंड के रामगढ़ जिले की रहने वाली कविता महतो की कहानी भी कुछ ऐसी ही मजबूरी, जिद और जुनून का एक जीता-जागता सबूत है। हाल ही में जिस औरत ने नीली साड़ी पहनकर नंगे पैर तेज रफ्तार से दौड़ लगाई थी उसने न सिर्फ उस मैदान को बल्कि पूरे इंटरनेट को हैरान कर दिया था। रातों-रात वह सोशल मीडिया का नया चेहरा बन गई। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर यह औरत किस मजबूरी में इतनी तेज भाग रही है? इसके पैरों में जूते क्यों नहीं हैं? दरअसल कविता जिदगी की उस दौड़ में भाग रही थी, जहां हर कदम पर उसे अपने दो छोटे बच्चों का पेट पालने की फिक्र और कंधों पर बूढ़े सास-ससुर की जिम्मेदारियां ढोनी थीं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए जिस दौड़ ने उसे घर-घर में मशहूर किया, उसी मैदान के एक अगले इम्तिहान में उसका सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा सपना आज टूट गया।
कुछ दिनों पहले रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू मैदान में 'अंकित रनिंग एकेडमी' ने एक फ्री ट्रायल रन रखा था। मकसद सिर्फ इतना था कि होमगार्ड भर्ती की असली परीक्षा से पहले युवा मैदान के माहौल को समझ सकें। यहीं कविता पहली बार सबकी नजरों में आई। जेब में पैसे नहीं, पहनने के लिए ट्रैक सूट या दौड़ने वाले जूते नहीं लेकिन दिल में हालात से लड़ने की आग जरूर थी। जब बाकी लोग महंगे गियर और जूतों में वार्मअप कर रहे थे तब इस 27 साल की मां ने नंगे पांव साड़ी में ही दौड़ शुरू कर दी। उसका वो वीडियो ऐसी आग की तरह फैला कि हर बड़ा नेता, आम इंसान और मीडिया उसकी मदद को आगे आने लगा। विधायक जयराम महतो ने उसे स्पोर्ट्स किट भिजवाई, किसी ने उसका खराब फोन ठीक करवाया, तो एकेडमी चलाने वाले अंकित सिंह ने मुफ्त ट्रेनिंग शुरू करवा दी। ऐसा लगने लगा था जैसे अब कविता के दिन बदलने वाले हैं।
असल फिजिकल टेस्ट में क्या
आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया। रामगढ़ जिले की होमगार्ड भर्ती का असल फिजिकल टेस्ट था, जिसमें करीब 930 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने आई थीं। परीक्षा के दौरान कविता का रोल नंबर 238 था। उसे लेकर लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। जैसे ही 1600 मीटर की दौड़ शुरू हुई उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके इरादे फौलादी हैं। उसने महज 8 मिनट 57 सेकंड में अपनी यह रेस पूरी कर ली। महिलाओं के लिए तय 10 मिनट की डेडलाइन से यह काफ़ी बेहतर समय था। हर तरफ तालियां बजने लगीं, क्योंकि सबसे मुश्किल और थका देने वाला पड़ाव उसने आसानी से पार कर लिया था। पर शायद असली इम्तिहान अभी बाकी था।
दौड़ निकालने के बाद अगला नंबर हाई जंप (ऊंची कूद) का था। नियमों के मुताबिक, हर उम्मीदवार को इस बाधा को पार करने के लिए तीन मौके दिए जाते हैं। कविता ने अपनी पहली कोशिश की, पर बात नहीं बनी। दूसरी बार उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तीसरा और आखिरी मौका उसके सपनों की आखिरी उम्मीद थी पर अफसोस वह तय ऊंचाई को पार नहीं कर सकी। इसी एक चूक की वजह से उसे आगे की प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया और असफल घोषित कर दिया गया।
परिवार पर टूटा है दुखों का पहाड़
कुछ साल पहले कविता के पति इस दुनिया से चल बसे थे, और उस मनहूस दिन के बाद से घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा था। जिंदगी के इन्हीं थपेड़ों ने उसे मैदान में उतरने पर मजबूर किया था। एक मां जो सिर्फ इसलिए भाग रही थी ताकि उसके बच्चे भूखे न सोएं, उसका हाई जंप में इस तरह बाहर होना सबको रुला गया। उसने हार नहीं मानी थी, बस उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग का वक्त और बचपन से लेकर अब तक स्पोर्ट्स की वो सुविधाएं नहीं थीं, जो साधन-संपन्न बच्चों को आसानी से मिल जाती हैं।
यह कहानी सिर्फ एक कविता की नहीं है, बल्कि उन हजारों-लाखों नौजवानों की सच्ची हकीकत है, जो टैलेंट से भरे होने के बावजूद गरीबी, सही कोचिंग की कमी, और मौके न मिल पाने की वजह से सिस्टम में पीछे छूट जाते हैं। रामगढ़ में सिर्फ 284 होमगार्ड पदों के लिए 16000 से ज्यादा आवेदन आए थे, जो साफ बताता है कि आज रोज गार को लेकर कितनी भयंकर मारामारी है। खैर हाई जंप में फेल होने से कविता का सिलेक्शन तो रुक गया, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कविता आज भी उन सभी के लिए एक जीती-जागती मिसाल है जो हालातों का रोना रोते हैं। उसका नंगे पांव लगाया गया वो फर्राटा और कभी हार न मानने वाला जज्बा लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। हो सकता है आज किस्मत ने एक दरवाजा बंद किया हो पर कविता जैसी लड़ाकू औरतों के लिए यकीनन कोई दूसरी बड़ी मंजिल इंतजार कर रही होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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