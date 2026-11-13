न दिल्ली का रुख किया, न लाखों रुपये खर्च किए, सेल्फ स्टडी से IAS बनीं कस्तूरी
ओडिशा की कस्तूरी पांडा ने बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के दम पर यूपीएससी 2022 में 67वीं रैंक पाई। बिना बड़ी कोचिंग के उन्होंने कैसे ये मुकाम हासिल किया?
लोग अक्सर कहते हैं कि यूपीएससी निकालना है तो दिल्ली जाओ। मोटी फीस भरो और बड़े कोचिंग संस्थान में नाम लिखवाओ। ओडिशा की कस्तूरी पांडा ने यह धारणा गलत साबित कर दी। न दिल्ली की भीड़ न महंगी क्लासें। बस किताबें, मॉक टेस्ट और पक्का इरादा… नतीजा देश की सबसे कठिन परीक्षा में 67वीं रैंक। कस्तूरी ओडिशा की रहने वाली हैं। उन्होंने एनआईटी राउरकेला से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में प्रशासनिक सेवा में जाने की बात बैठ गई। वे चाहती थीं कि समाज के लिए कुछ ठोस करें। साल 2019 में डिग्री पूरी हुई। नौकरी का रास्ता उन्होंने नहीं चुना। सीधे यूपीएससी की तैयारी में जुट गईं। परिवार हर कदम पर उनके साथ खड़ा रहा।
पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचीं
पहला प्रयास आसान नहीं रहा। कस्तूरी इंटरव्यू तक पहुंचीं लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। कोई भी इस मोड़ पर टूट सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी कमियां खोजीं और उन पर काम शुरू किया। इसी बीच उन्होंने ओडिशा लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी दी। नतीजा आया तो उन्होंने राज्य में 14वीं रैंक हासिल की थी। उम्र तब करीब 22 साल थी। यानी प्रशासनिक सेवा में जगह पक्की हो चुकी थी। फिर भी उनका असली निशाना आईएएस ही था।
दूसरे प्रयास में झोंक दी पूरी ताकत
दूसरे प्रयास में कस्तूरी ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उन्होंने लिखित परीक्षा में 822 अंक पाए। इंटरव्यू के अंक जोड़कर कुल 1006 अंक बने। देश में रैंक आई 67। उनके मुताबिक उनकी तैयारी का सबसे बड़ा हथियार सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट रहे। खास बात यह कि वैकल्पिक विषय के तौर पर उन्होंने समाजशास्त्र चुना। ग्रेजुएशन में यह विषय उनके पास था ही नहीं। उन्होंने इसे खुद पढ़कर तैयार किया।
अब बात उनकी सलाह की। कस्तूरी कहती हैं कि ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत आए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली चीज है बुनियाद। शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करनी चाहिए। फिर राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत और इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें। पर्यावरण के लिए शंकर आईएएस की किताब काम आती है। रोज अखबार पढ़ना जरूरी है। अपने नोट्स खुद बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उनका कहना है कि सूचनाओं की बाढ़ में काम की बात छांटना सीखना होगा।
आईएएस बनकर क्या करना चाहतीं हैं कस्तूरी
कस्तूरी ने इंटरव्यू के समय बताया था कि वे आईएएस बनकर जमीनी स्तर पर काम करना चाहती हैं। कमजोर तबकों की जिंदगी में फर्क लाना उनका मकसद है। तकनीक शिक्षा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों में उनकी खास दिलचस्पी रही है। आज वे 2023 बैच की ओडिशा कैडर की अधिकारी हैं। अप्रैल 2026 की खबरों के मुताबिक वे मयूरभंज की सब-कलेक्टर हैं। उसी महीने उन्होंने अपने बैचमेट आईएएस शिव मालवीय से शादी की। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहीं।
यह भी बताना जरूरी है कि पिता सारदा प्रसाद पांडा ओडिशा सरकार में संयुक्त सचिव हैं। उनका मार्गदर्शन कस्तूरी को मिला। फिर भी पढ़ाई और मेहनत पूरी तरह उनकी अपनी रही। छोटे शहरों और कस्बों के हजारों उम्मीदवार आज भी यही सोचकर रुक जाते हैं कि बड़े शहर जाने के पैसे नहीं हैं। कस्तूरी की कहानी उन्हें एक सीधा जवाब देती है। साधन कम हों तब भी रास्ता बन सकता है। शर्त बस इतनी है कि इरादा पक्का हो और योजना साफ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव