Kashmir University Result 2025: कश्मीर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 uok.edu.in पर जारी, Direct Link
Kashmir University Result 2025: कश्मीर विश्वविद्यालय की ओर से बीजी सेकेंड सेमेस्टर और एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है।
Kashmir University Result 2025: कश्मीर विश्वविद्यालय की ओर से बीजी सेकेंड सेमेस्टर और एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित हुए अभ्यर्थी कश्मीर यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uok.edu.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करना के लिए अभ्यर्थियों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।
जून-जुलाई, 2025 में आयोजित बीजी सेकेंड सेमेस्टर बैच 2024 (फ्रेश) और बैकलॉग बैच 2023 परीक्षा और मई, 2025 में आयोजित एमटेकपीएस फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं।
Kashmir University Result 2025 Direct Link
Kashmir University Result 2025: कश्मीर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-
रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
1. कश्मीर यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uok.edu.in पर जाएं।
2. टिकर पर जाएं और 'स्टूडेंट' पर क्लिक करें।
3. एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा जहां उम्मीदवारों को रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।
5. सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
6. परिणाम को चेक करें और पेज डाउनलोड करें।
7. भविष्य के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
छात्र अपने रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. परीक्षा का नाम
3. छात्र की जन्मतिथि
4. छात्र का रोल नंबर
5. रजिस्ट्रेशन नंबर
6. कोर्स का नाम
7. सेमेस्टर/वर्ष
8. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स/ग्रेड
9. कुल मार्क्स
10. यूनिवर्सिटी का नाम
11. परीक्षा सेशन
12. रिजल्ट जारी होने की तिथि
ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।