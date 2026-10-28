करवा चौथ पर 29 अक्टूबर को कहां रहेगी छुट्टी, सरकारी दफ्तरों से स्कूल-कॉलेज तक रहेंगे बंद
करवा चौथ पर 29 अक्टूबर 2026 को स्कूलों की छुट्टी को लेकर जानें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का अपडेट।
पति की लंबी उम्र की कामना, हाथों में मेहंदी और चांद के दीदार का इंतजार... करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए खास मायने रखता है। इस मौके को और खास बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के साथ स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी राहत मिलेगी। हालांकि, छुट्टी के दिन भी बैंकों में सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 29 अक्टूबर को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस दायरे में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों और विद्यार्थियों को करवा चौथ का त्योहार मनाने का अवसर देने के लिए लिया है।
बैंकों में जारी रहेगा कामकाज
राज्य सरकार ने भले ही सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित की है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को इससे छूट दी गई है। यानी 29 अक्टूबर को बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे और वहां नियमित कामकाज होगा।
अन्य राज्यों का क्या हाल
अन्य राज्यों की बात करें तो दिल्ली सरकार के वर्ष 2026 के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 29 अक्टूबर को करवा चौथ के अवसर पर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। निजी स्कूलों में छुट्टी होगी या नहीं, इसकी पुष्टि अभिभावकों को संबंधित स्कूल के नोटिस या सर्कुलर से करनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कैलेंडर के अनुसार, 29 अक्टूबर को महिला शिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, इसे विद्यार्थियों की छुट्टी नहीं माना जाना चाहिए। स्कूलों में पढ़ाई होगी या नहीं, इसकी जानकारी संबंधित विद्यालय या शिक्षा विभाग के निर्देश से ही स्पष्ट होगी।
वहीं दी गई कैलेंडर संबंधी जानकारी के मुताबिक, बिहार के सरकारी स्कूलों के कैलेंडर में 29 अक्टूबर को अवकाश दर्ज नहीं है। झारखंड में भी इस दिन सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहने की बात कही गई है। हालांकि, किसी स्थानीय आदेश या स्कूल के अलग नोटिस की स्थिति में बदलाव हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों में करवा चौथ पर स्कूलों की छुट्टी को लेकर एक समान स्थिति मानना सही नहीं होगा। अवकाश संबंधित राज्य के आधिकारिक कैलेंडर, शिक्षा विभाग के आदेश और स्कूल प्रबंधन के निर्देशों पर निर्भर कर सकता है। महिला शिक्षिकाओं को मिलने वाला अवकाश विद्यार्थियों की छुट्टी की गारंटी नहीं है।
पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं व्रत
करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। परंपरा के मुताबिक, महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद रात में चांद के दर्शन करती हैं और पूजा-अर्चना के बाद व्रत खोलती हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से घोषित छुट्टी से राज्य के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को त्योहार मनाने के लिए समय मिल सकेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव