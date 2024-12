Karnataka SSLC,PUC 2 Exam Datesheet 2025 : सेकेंड पीयूसी और SSLC एग्जाम का डेटशीट जारी,देखें शेड्यूल

1 अप्रैल 2025 - जेटीएस सब्जेक्ट: एलीमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर-IV,ANSI 'C' में प्रोग्रामिंग,इकोनॉमिक्स

बोर्ड ने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से टाइमटेबल को लेकर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा दी है। टाइमटेबल से संबंधित किसी भी तरह के ऑब्जेकशन के लिए ईमेल chairpersonkseeb@gmail.com या the Chairman, Karnataka School Examination and Value assessment board 6th Road Malleshwar, Banglore-560003 पते पर 16 दिसंबर तक पोस्ट भेज सकते हैं।