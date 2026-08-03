कर्नाटक पुलिस परीक्षा में OMR नंबर की अफवाह पर KEA ने दी सफाई, फर्जी दावों पर न दें ध्यान!
Karnataka Police Constable Exam 2026: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने 2 अगस्त 2026 को आयोजित पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के संबंध में स्पष्ट किया है कि ओएमआर और प्रश्न पत्र का नंबर समान होना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया अफवाहों पर ध्यान न दें।
Karnataka Police Constable Exam 2026: कर्नाटक पुलिस विभाग में सिविल पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर चल रही फर्जी खबरों और अफवाहों का पूरी तरह से नकारते हुए आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें।
राज्यभर में आयोजित हुई थी परीक्षा
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने कर्नाटक पुलिस विभाग में पुरुष और महिला सिविल पुलिस कांस्टेबल के रिक्त पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। यह परीक्षा कल 2 अगस्त 2026 को राज्य के सभी जिलों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
क्या फैली थी सोशल मीडिया पर अफवाह?
परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर एक फर्जी खबर तेजी से वायरल होने लगी। इस भ्रामक खबर में यह दावा किया जा रहा था कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की ओएमआर शीट (OMR Sheet) का नंबर और प्रश्न पत्र का नंबर एक समान होना अनिवार्य था। इस अफवाह के कारण उन अभ्यर्थियों के बीच भारी भ्रम और डर का माहौल बन गया था, जिनके प्रश्न पत्र और ओएमआर के नंबर अलग-अलग थे।
KEA ने जारी किया आधिकारिक स्पष्टीकरण
सोशल मीडिया पर बढ़ते भ्रम को देखते हुए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने तुरंत संज्ञान लिया और स्थिति साफ की। प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से कहा कि आधिकारिक नोटिफिकेसन, निर्देश पुस्तिकाओं या परीक्षा कक्ष में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि OMR नंबर और प्रश्न पत्र का नंबर एक समान होना चाहिए।
ओएमआर उत्तर पुस्तिका में उम्मीदवारों को केवल प्रश्न पत्र सीरीज कोड और वर्जन कोड भरने को दिया गया है। प्राधिकरण के नियमों के अनुसार OMR नंबर और क्वेश्चन पेपर नंबर का आपस में मैच होना या एक जैसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
अभ्यर्थियों से KEA की अपील
केईए (KEA) ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आम जनता और अभ्यर्थियों से विशेष अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरें न फैलाए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की घबराहट में न आएं और केवल आधिकारिक वेबसाइट से जारी जानकारियों पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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