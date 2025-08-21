Karnataka NEET UG Counselling 2025: Option entry link for second round is active apply like this Karnataka NEET UG Counselling 2025: दूसरे राउंड की ऑप्शन एंट्री लिंक एक्टिव, ऐसे करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़Karnataka NEET UG Counselling 2025: Option entry link for second round is active apply like this

Karnataka NEET UG Counselling 2025: KEA ने KCET और Karnataka NEET UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड की ऑप्शन एंट्री लिंक एक्टिव कर दी है। समय पर लॉगिन और विकल्प न भरने वालों को प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 06:32 PM
Karnataka NEET UG Counselling 2025 : कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने आज 21 अगस्त 2025 से KCET और Karnataka NEET UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड (Round 2) के लिए ऑप्शन एंट्री लिंक एक्टिव कर दिया है। अब जो भी उम्मीदवार दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाकर अपने विकल्प भर सकते हैं।

केईए ने साफ कहा है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को दिए गए टाइमलाइन में यह प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है। अगर कोई उम्मीदवार पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता या अपनी सहमति नहीं देता, तो ऐसा माना जाएगा कि उम्मीदवार की इसमें दिलचस्पी नबीं है। ऐसे मामलों में न तो पहले राउंड में दी गई ऑप्शन्स और न ही सीट अलॉटमेंट को मान्यता दी जाएगी।

Karnataka NEET UG Counselling 2025: ऑनलाइन ऑप्शन एंट्री करने के स्टेप्स

  1. आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाएं
  2. होम पेज पर Admissions टैब चुनें और UGCET या UGNEET 2025 पर क्लिक करें।
  3. Round 2 ऑप्शन एंट्री लिंक पर क्लिक करें।
  4. अगली विंडो में अपनी लॉगिन डिटेल्स डालें और सबमिट करें।
  5. अपनी पसंद के विकल्प भरें और सबमिट करें।
  6. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें (प्रिंटआउट लेना बेहतर रहेगा)।

गौरतलब है कि पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 अगस्त 2025 को घोषित किया गया था। अब दूसरे राउंड में सीट अलॉटमेंट पूरी तरह उम्मीदवारों की नई ऑप्शन एंट्री पर आधारित होगा।

NEET
