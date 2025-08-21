Karnataka NEET UG Counselling 2025: दूसरे राउंड की ऑप्शन एंट्री लिंक एक्टिव, ऐसे करें अप्लाई

Karnataka NEET UG Counselling 2025: KEA ने KCET और Karnataka NEET UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड की ऑप्शन एंट्री लिंक एक्टिव कर दी है। समय पर लॉगिन और विकल्प न भरने वालों को प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा।

Karnataka NEET UG Counselling 2025 : कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने आज 21 अगस्त 2025 से KCET और Karnataka NEET UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड (Round 2) के लिए ऑप्शन एंट्री लिंक एक्टिव कर दिया है। अब जो भी उम्मीदवार दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाकर अपने विकल्प भर सकते हैं।

केईए ने साफ कहा है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को दिए गए टाइमलाइन में यह प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है। अगर कोई उम्मीदवार पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता या अपनी सहमति नहीं देता, तो ऐसा माना जाएगा कि उम्मीदवार की इसमें दिलचस्पी नबीं है। ऐसे मामलों में न तो पहले राउंड में दी गई ऑप्शन्स और न ही सीट अलॉटमेंट को मान्यता दी जाएगी।