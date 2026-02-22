16 साल से कम बच्चों के लिए मोबाइल बैन; प्लान बना रही इस राज्य की सरकार, क्यों बढ़ी चिंता
कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सोशल मीडिया की लत, मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर असर को देखते हुए डिजिटल अनुशासन की नई नीति तैयार की जा रही है।
आज के दौर में बच्चों के हाथ में किताब से ज्यादा मोबाइल दिखता है। यही बदलती तस्वीर अब सरकारों को भी परेशान कर रही है। इसी चिंता के बीच सिद्धारमैया ने कहा है कि कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल पर रोक लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। वजह साफ है। बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत, पढ़ाई से दूरी और मानसिक सेहत पर पड़ता असर।
मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बातचीत में कहा कि कम उम्र में अत्यधिक डिजिटल एक्सपोजर बच्चों को गलत प्रभावों के प्रति संवेदनशील बना रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती की जा रही है और ऐसे मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है।
बच्चों की मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ रहा है
विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल बच्चों में चिंता, अवसाद, नींद की कमी और पढ़ाई में गिरावट का कारण बन सकता है। बार बार स्क्रीन देखने से दिमाग लगातार तुलना करता है। दूसरे बच्चों की दिखने वाली "परफेक्ट" जिंदगी देखकर उनमें हीन भावना पैदा होती है। साइबर बुलिंग भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। कम उम्र में मिलने वाली नकारात्मक टिप्पणियां बच्चों के आत्मविश्वास को गहरा नुकसान पहुंचाती हैं।
सिर्फ रोक नहीं, जिम्मेदार इस्तेमाल सिखाने की तैयारी
राज्य सरकार केवल प्रतिबंध लगाने की दिशा में ही नहीं सोच रही, बल्कि तकनीक का संतुलित उपयोग कैसे सिखाया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। राज्य के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने विधानसभा में बताया कि बच्चों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों और शिक्षण संस्थानों से चर्चा की जा रही है।
इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाले वरिष्ठ विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि बहुत कम उम्र में बच्चे ऐसे कंटेंट तक पहुंच रहे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने इसे स्कूलों और परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताया।
दूसरे राज्य भी उठा रहे हैं ऐसे कदम
यह चिंता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। गोवा पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुका है, जबकि आंध्र प्रदेश भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि यह एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले सकता है, क्योंकि डिजिटल निर्भरता अब शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है।
दुनिया भर में बढ़ रही है ऐसी सोच
यह मुद्दा वैश्विक स्तर पर भी उठ रहा है। फिनलैंड ने स्कूलों में डिजिटल अनुशासन से जुड़े कई नियम लागू किए हैं, जबकि यूके भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों पर विचार कर रहा है। 19 फरवरी 2026 को आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों ने भारत से अपील की कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर आयु सीमा तय करने पर गंभीरता से विचार किया जाए।
टेक कंपनियों के साथ मिलकर चल रहा ‘डिजिटल डिटॉक्स’ अभियान
सरकार तकनीक को पूरी तरह नकारने के पक्ष में नहीं है। आईटी विभाग ने मेटा के साथ मिलकर एक डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे अब तक तीन लाख से ज्यादा छात्र और एक लाख शिक्षक जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे सीमित करें, पढ़ाई और स्क्रीन टाइम में संतुलन कैसे रखें, और असली दुनिया के अनुभवों को कैसे महत्व दें।
किन प्लेटफॉर्म्स पर असर पड़ सकता है
यदि आयु आधारित प्रतिबंध लागू होते हैं तो इसका असर लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राप, फेसबुक, और स्नैपचैट पर सीधे तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि इनका उपयोग बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे करते हैं।
शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी
विशेषज्ञ अब यह भी कह रहे हैं कि केवल सोशल मीडिया सीमित करना काफी नहीं होगा। स्कूलों को बच्चों को डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन सुरक्षा और समय प्रबंधन भी सिखाना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में भी सुझाव दिया गया है कि कम उम्र में अत्यधिक ऑनलाइन पढ़ाई से बचा जाए ताकि बच्चों में डिजिटल निर्भरता न बढ़े। सरकार का मानना है कि तकनीक जरूरी है, लेकिन अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य मोबाइल छीनना नहीं, बल्कि बच्चों को उसका सही उपयोग सिखाना है।
