Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

16 साल से कम बच्चों के लिए मोबाइल बैन; प्लान बना रही इस राज्य की सरकार, क्यों बढ़ी चिंता

Feb 22, 2026 04:24 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सोशल मीडिया की लत, मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर असर को देखते हुए डिजिटल अनुशासन की नई नीति तैयार की जा रही है।

16 साल से कम बच्चों के लिए मोबाइल बैन; प्लान बना रही इस राज्य की सरकार, क्यों बढ़ी चिंता

आज के दौर में बच्चों के हाथ में किताब से ज्यादा मोबाइल दिखता है। यही बदलती तस्वीर अब सरकारों को भी परेशान कर रही है। इसी चिंता के बीच सिद्धारमैया ने कहा है कि कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल पर रोक लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। वजह साफ है। बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत, पढ़ाई से दूरी और मानसिक सेहत पर पड़ता असर।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बातचीत में कहा कि कम उम्र में अत्यधिक डिजिटल एक्सपोजर बच्चों को गलत प्रभावों के प्रति संवेदनशील बना रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती की जा रही है और ऐसे मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है।

बच्चों की मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ रहा है

विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल बच्चों में चिंता, अवसाद, नींद की कमी और पढ़ाई में गिरावट का कारण बन सकता है। बार बार स्क्रीन देखने से दिमाग लगातार तुलना करता है। दूसरे बच्चों की दिखने वाली "परफेक्ट" जिंदगी देखकर उनमें हीन भावना पैदा होती है। साइबर बुलिंग भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। कम उम्र में मिलने वाली नकारात्मक टिप्पणियां बच्चों के आत्मविश्वास को गहरा नुकसान पहुंचाती हैं।

सिर्फ रोक नहीं, जिम्मेदार इस्तेमाल सिखाने की तैयारी

राज्य सरकार केवल प्रतिबंध लगाने की दिशा में ही नहीं सोच रही, बल्कि तकनीक का संतुलित उपयोग कैसे सिखाया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। राज्य के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने विधानसभा में बताया कि बच्चों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों और शिक्षण संस्थानों से चर्चा की जा रही है।

इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाले वरिष्ठ विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि बहुत कम उम्र में बच्चे ऐसे कंटेंट तक पहुंच रहे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने इसे स्कूलों और परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताया।

दूसरे राज्य भी उठा रहे हैं ऐसे कदम

यह चिंता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। गोवा पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुका है, जबकि आंध्र प्रदेश भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि यह एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले सकता है, क्योंकि डिजिटल निर्भरता अब शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है।

दुनिया भर में बढ़ रही है ऐसी सोच

यह मुद्दा वैश्विक स्तर पर भी उठ रहा है। फिनलैंड ने स्कूलों में डिजिटल अनुशासन से जुड़े कई नियम लागू किए हैं, जबकि यूके भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों पर विचार कर रहा है। 19 फरवरी 2026 को आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों ने भारत से अपील की कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर आयु सीमा तय करने पर गंभीरता से विचार किया जाए।

टेक कंपनियों के साथ मिलकर चल रहा ‘डिजिटल डिटॉक्स’ अभियान

सरकार तकनीक को पूरी तरह नकारने के पक्ष में नहीं है। आईटी विभाग ने मेटा के साथ मिलकर एक डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे अब तक तीन लाख से ज्यादा छात्र और एक लाख शिक्षक जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे सीमित करें, पढ़ाई और स्क्रीन टाइम में संतुलन कैसे रखें, और असली दुनिया के अनुभवों को कैसे महत्व दें।

किन प्लेटफॉर्म्स पर असर पड़ सकता है

यदि आयु आधारित प्रतिबंध लागू होते हैं तो इसका असर लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राप, फेसबुक, और स्नैपचैट पर सीधे तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि इनका उपयोग बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे करते हैं।

शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी

विशेषज्ञ अब यह भी कह रहे हैं कि केवल सोशल मीडिया सीमित करना काफी नहीं होगा। स्कूलों को बच्चों को डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन सुरक्षा और समय प्रबंधन भी सिखाना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में भी सुझाव दिया गया है कि कम उम्र में अत्यधिक ऑनलाइन पढ़ाई से बचा जाए ताकि बच्चों में डिजिटल निर्भरता न बढ़े। सरकार का मानना है कि तकनीक जरूरी है, लेकिन अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य मोबाइल छीनना नहीं, बल्कि बच्चों को उसका सही उपयोग सिखाना है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
Karnataka Karnataka News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।