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KFD Vacancy: 10वीं पास के लिए 774 फॉरेस्ट ऑब्जर्वर पदों पर बंपर भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Govt Jobs 2026: कर्नाटक वन विभाग ने फॉरेस्ट ऑब्जर्वर के 774 पदों पर 10वीं पास युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। बिना लिखित परीक्षा मिलने वाली इस नौकरी के लिए 1 अगस्त से aranya.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

KFD Vacancy: 10वीं पास के लिए 774 फॉरेस्ट ऑब्जर्वर पदों पर बंपर भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी

Karnataka Forest Observer Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर है। कर्नाटक वन विभाग ने मुख्य वन संरक्षक एवं चयन प्राधिकरण के तहत फॉरेस्ट ऑब्जर्वर (ग्रुप-डी) के पदों पर बंपर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 774 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती की सबसे खास और बड़ी बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के किया जाएगा। ऐसे में 10वीं पास युवाओं के लिए वन विभाग में स्थायी सरकारी नौकरी पाने का यह एक बेहद ही स्वर्णिम अवसर है।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

कर्नाटक वन विभाग द्वारा 20 जुलाई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इन 774 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट aranya.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 सितंबर 2026 तक का समय दिया जाएगा। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना फॉर्म भर लें ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े।

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता बेहद सरल और पारदर्शी रखी गई है। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर्नाटक एसएसएलसी (10वीं कक्षा) या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए।

आयु सीमा के मामले में अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के 29 जनवरी 2026 के विशेष आदेश के तहत, 31 दिसंबर 2027 तक आयोजित होने वाली सभी भर्तियों के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की एकमुश्त अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। इससे उन युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा जो उम्र सीमा के करीब पहुंच चुके थे।

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चयन प्रक्रिया और आकर्षक सैलरी पैकेज

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। उम्मीदवारों का चयन 10वीं के प्राप्तांकों, शारीरिक परीक्षा और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 29,600 रुपये से लेकर 52,800 रुपये प्रति माह तक का आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा।

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कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को कर्नाटक वन विभाग के आधिकारिक पोर्टल aranya.gov.in पर जाना होगा। वहां होमपेज पर 'Recruitment' सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और 1 अगस्त से एक्टिव होने वाले लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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