MBBS Seats: मेडिकल एजुकेशन की रेस में कौन सा राज्य है आगे, कहां है एमबीबीएस की सबसे ज्यादा सीटें
Karnataka MBBS Seats: कर्नाटक 15,395 एमबीबीएस (MBBS) सीटों के साथ देश में सबसे अधिक मेडिकल सीटों वाला राज्य बन गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की नई सीट मैट्रिक्स के बाद राज्य ने यह नया मुकाम हासिल किया है।
Karnataka MBBS Seats 2026: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी की गई नई सीट मैट्रिक्स के अनुसार, कर्नाटक अब देश में सबसे अधिक एमबीबीएस (MBBS) सीटों वाला राज्य बन गया है। राज्य में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 15,395 पर पहुंच गई है। इस नए आंकड़े के साथ कर्नाटक ने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें 14000 और तमिलनाडु में 13999 हैं।
प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में सीटों का इजाफा
एनएमसी (NMC) की नई सीट मैट्रिक्स के अनुसार, कर्नाटक में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी की गई है।
सरकारी कॉलेज: राज्य के 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 150 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही सरकारी कोटे की कुल सीटें बढ़कर अब 4,400 हो गई हैं।
प्राइवेट कॉलेज: निजी क्षेत्र में 2 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और 15 मौजूदा कॉलेजों में सीटों के विस्तार के बाद कुल 1,150 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजों की एमबीबीएस क्षमता बढ़कर 10,995 हो गई है।
सीटों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना
राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। राज्य के छह अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने एनएमसी (NMC) के समक्ष अपनी सीटें बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है। यदि इन कॉलों को मंजूरी मिल जाती है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने से पहले राज्य की कुल सीटों का आंकड़ा 15,500 के पार जा सकता है।
अन्य राज्यों का क्या है हाल?
देश में मेडिकल सीटों की दौड़ में जहां कर्नाटक 15,395 सीटों के साथ टॉप पर है, वहीं उत्तर प्रदेश 14, 000 सीटों के साथ दूसरे और तमिलनाडु 13,999 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 13,099 सीटें और तेलंगाना 10,250 सीटें भी इस सूची में टॉप पांच राज्यों में शामिल हैं। पूरे भारत की बात करें तो एनएमसी ने इस सत्र में रिकॉर्ड 9,911 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी हैं, जिससे देश की कुल एमबीबीएस क्षमता बढ़कर 1,36,939 हो गई है।
भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज कौन-से हैं?
1. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), दिल्ली
2. पीजीआईएमईआर (PGIMER), चंडीगढ़
3. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC), वेल्लोर
4. जिपमेर (JIPMER), पुडुचेरी
5. संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS), लखनऊ
छात्रों को होगा बड़ा फायदा
कर्नाटक में सीटों के इस रिकॉर्ड इजाफे का सीधा फायदा देश के हजारों मेधावी छात्रों को मिलेगा। 'ऑल इंडिया कोटा' (AIQ) के माध्यम से अन्य राज्यों के छात्र भी कर्नाटक के टॉप सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ने से NEET UG की काउंसलिंग प्रक्रिया में कटऑफ पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।
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