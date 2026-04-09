Karnataka 2nd PUC Results 2026: कर्नाटक बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, 2nd पीयूसी मार्कशीट करें डाउनलोड
KSEAB Karnataka Board 2nd PUC Results 2026: कर्नाटक बोर्ड (KSEAB) ने आज, 9 अप्रैल 2026 को II PU (कक्षा 12वीं) परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
2nd PUC 2026 Results Karnataka: कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (KSEAB) ने आज, 9 अप्रैल 2026 को II PU (कक्षा 12वीं) परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राजधानी बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने नतीजों की घोषणा की। इस साल परीक्षा में राज्य भर से लगभग 7.10 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिनकी धड़कनें परिणाम जारी होने के साथ ही तेज हो गईं। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
Karnataka 2nd PUC Result 2026: कर्नाटक 12th रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-
1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले कर्नाटक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद होम पेज पर आपको 12वीं/PUC 2 एग्जाम रिजल्ट का लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आपको अपना रोल नंबर डालकर लॉग इन करना होगा।
4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।
Karnataka 2nd PUC Result 2026: इन वेबसाइट से रिजल्ट चेक कर सकेंगे
karresults.nic.in
kseab.karnatka.gov.in
कर्नाटक 12th रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. छात्र की जन्मतिथि
3. माता-पिता का नाम
4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड
5. प्राप्त अंक
6. कुल अंक
7. पासिंग स्टेटस
8. स्कूल का नाम
9. छात्र का रोल नंबर
10. पासिंग डिविजन
नतीजे देखने के आधुनिक और आसान तरीके
भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो होने की स्थिति में, बोर्ड ने छात्रों के लिए कई अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं:
आधिकारिक वेबसाइट: छात्र karresults.nic.in या kseab.karnataka.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
डिजी लॉकर : पहली बार, छात्र digilocker.gov.in के माध्यम से अपनी डिजिटल मार्कशीट तुरंत प्राप्त कर सकेंगे।
एसएमएस और व्हाट्सएप: बोर्ड ने पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर सीधे परिणाम भेजने की व्यवस्था भी की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इंटरनेट की समस्या न हो।
कर्नाटक वन ऐप: मोबाइल उपयोगकर्ता आधिकारिक ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
अगला कदम: स्क्रूटनी और सप्लीमेंट्री परीक्षा
जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए बोर्ड जल्द ही पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं, जो छात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने में असफल रहे हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड साल में तीन बार परीक्षा आयोजित करने की अपनी नीति के तहत जल्द ही सप्लीमेंट्री (परीक्षा-2) की तारीखों का एलान करेगा, जिससे छात्रों को अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स