पिता कारगिल में शहीद, बेटे ने 2 IIM छोड़ चुना देश सेवा का रास्ता! प्रज्वल बने आर्मी में लेफ्टिनेंट
कारगिल युद्ध में पिता को खोने वाले प्रज्वल समरित ने CAT में 97.51 पर्सेंटाइल हासिल कर दो IIM के ऑफर्स ठुकरा दिए और 9वें प्रयास में सफलता पाकर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का सपना पूरा किया।
सफलता की कहानियां अक्सर मेहनत और लगन से बनती हैं, लेकिन जब उसमें देशसेवा का जुनून और शहादत की विरासत जुड़ जाए, तो वह कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत बन जाती है। कुछ ऐसी ही प्रेरक कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले लेफ्टिनेंट प्रज्वल समरित की, जिन्होंने कॉरपोरेट दुनिया की लाखों की सैलरी और देश के प्रतिष्ठित IIM के अवसरों को ठुकराकर भारतीय सेना में अधिकारी बनने की राह चुनी।
जन्म के 45 दिन बाद सिर से उठा पिता का साया
साल 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का भीषण युद्ध चल रहा था, तब प्रज्वल का जन्म हुए महज 45 दिन ही हुए थे। इसी दौरान उनके पिता लांस नायक कृष्णाजी समरित देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रज्वल ने कभी अपने पिता का चेहरा सामने से नहीं देखा था, लेकिन वे बचपन से ही अपनी मां सविता समरित से पिता की बहादुरी और सेना में अधिकारी बनने की उनकी अधूरी इच्छा के किस्से सुनकर बड़े हुए। पिता की वही यादें और सेना की वर्दी पहनने की जिद प्रज्वल के दिल में हमेशा धड़कती रही।
पहली असफलता और CAT में शानदार प्रदर्शन
12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रज्वल ने 1 साल का ड्रॉप लिया और नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) की तैयारी में जुट गए। पहली बार में ही उन्होंने SSB इंटरव्यू तो क्लियर कर लिया, लेकिन मेडिकल आधार पर उन्हें बाहर होना पड़ा।
असफलता के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) की परीक्षा दी। कैट में उन्होंने 97.51 पर्सेंटाइल का बेहद शानदार स्कोर हासिल किया। इस बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उन्हें देश के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM इंदौर और IIM कोझिकोड से दाखिले के कॉल लेटर मिले। लेकिन प्रज्वल का लक्ष्य कॉरपोरेट वर्ल्ड नहीं, बल्कि सेना की वर्दी था। उन्होंने बिना झिझक दोनों IIM के ऑफर्स ठुकरा दिए और दोबारा सैन्य भर्ती की तैयारी में लग गए।
9वें प्रयास में मिली मंजिल
प्रज्वल के लिए यह सफर आसान नहीं था। असफलताएं उनके रास्ते में आईं, लेकिन उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत रहा। आखिरकार अपने 9वें प्रयास में उन्होंने सफलता का झंडा गाड़ दिया। SSB इंटरव्यू और कठिन मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी (IMA देहरादून) में कठिन ट्रेनिंग के लिए चुना गया।
दिसंबर 2024 में IMA देहरादून से पास आउट होकर प्रज्वल समरित जब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुए, तो उनकी मां सविता समरित की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि यदि इरादे पक्के हों, तो कोई भी रुकावट आपकी मंजिल के बीच नहीं आ सकती।
लेखक के बारे मेंPrachi
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