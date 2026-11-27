कानपुर के पारस यादव को गूगल में 2 करोड़ का पैकेज, IIIT से बीटेक, JEE Main में यहां कितनी रैंक जरूरी
कानपुर के पारस यादव ने जेईई मेन में अच्छी रैंक लाकर IIIT कानपुर से बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। इसके बाद उन्हें गूगल के बेंगलुरु ऑफिस में शानदार काम किया। अब कंपनी उन्हें 2 करोड़ के पैकेज पर अमेरिका गूगल ऑफिस भेज रही है।
कानपुर के युवा साफ्टवेयर इंजीनियर पारस यादव अब गूगल के अमेरिका स्थित किर्कलैंड ऑफिस में अपनी काबिलियत दिखाएंगे। गूगल के बेंगलुरु ऑफिस में दो साल तक शानदार तरीकी से सेवा देने के बाद कंपनी ने उनका चयन अमेरिका के लिए किया है। इस इंटरनेशनल ट्रांसफर पर पारस को करीब दो करोड़ का सालाना पैकेज ऑफर किया है। वे गूगल में एल-4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करेंगे। चकरपुर निवासी पारस के पिता अवधेश यादव पीएसआईटी में कार्यरत हैं।
IIIT कुर्नूल से किया बीटेक सीएसई
पारस यादव की शुरुआती शिक्षा भौती स्थित पृथ्वीराज एजुकेशन सेंटर से हुई। जेईई मेन में अच्छी रैंक आने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान ट्रिपल आईटी कुर्नूल के बीटेक सीएसई में दाखिला लिया था। उन्होंने आईआईआईटी कुर्नूल से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली। वर्ष 2024 में डिग्री के साथ उन्हें संस्थान में गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। फिर पारस का चयन गूगल में हुआ और उन्होंने बेंगलुरु ऑफिस में काम शुरू किया। पिता अवधेश यादव ने बताया कि वह कोडिंग में कई प्रतियोगिताएं जीत चुका है।
पारस ने बताया कि तकनीकी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर की मजबूत समझ जरूरी है। लगातार नई तकनीक सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। अवधेश ने बताया कि पारस को शुरुआत से ही कोडिंग से अत्यधिक लगाव रहा है। वह इंटर और बीटेक की पढ़ाई के दौरान भी सहपाठी या बड़ों को निःशुल्क ऑनलाइन कोडिंग की ट्रेनिंग देता रहा है।
आईआईआईटी कुर्नूल में जेईई मेन से होता है दाखिला, जोसा 2026 के 5वें राउंड में यहां की क्लोजिंग रैंक क्या रही-
यहां बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ओपन वर्ग में दाखिला जेईई मेन की 37282 रैंक पर बंद हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में ओपन वर्ग की क्लोजिंग रैंक 43631 रही। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ओपन वर्ग की क्लोजिंग रैंक 48642 तक गई।
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्षीय बीटेक)
कैटेगरी, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक
-ओपन, 22,369 -37,282,
-ईडब्ल्यूएस, 5,501 -6,094,
-ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), 10,945 -14,739
-एससी (अनुसूचित जाति), 4,967 -5,889
-एसटी (अनुसूचित जनजाति), 2,678 -2,933
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग - डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता के साथ (4 वर्षीय बीटेक)
कैटेगरी, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक
-ओपन, 38,447 -48,642
-ईडब्ल्यूएस, 7,162 -7,512
-ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), 15,278 -17,577
-एससी (अनुसूचित जाति), 5,795 -7,281
-एसटी (अनुसूचित जनजाति), 3,141 -3,294
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस (4 वर्षीय बीटेक)
कैटेगरी, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक
-ओपन, 29,701 -43,631
-ईडब्ल्यूएस, 6,324 -7,096
-ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), 13,342 -15,653
-एससी (अनुसूचित जाति), 5,918 -6,794
-एसटी (अनुसूचित जनजाति), 2,822 -3,094
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी