1 करोड़ की सैलरी छोड़ की UPSC की तैयारी, पहली बार में ही बन गए टॉपर
kanishak kataria upsc success story : IIT बॉम्बे से पढ़ाई के बाद करोड़ों की नौकरी छोड़ने वाले कनिष्क कटारिया ने UPSC 2018 में AIR 1 हासिल कर लोगों के लिए मिसाल बन गए। आइए जानते हैं कनिष्क की सफलता की कहानी।
kanishak kataria upsc success story : आज के दौर में जहां ज्यादातर युवा अच्छी सैलरी और विदेशी नौकरी को सफलता मानते हैं, वहीं कनिष्क कटारिया ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। IIT बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें दक्षिण कोरिया में बेहद शानदार नौकरी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका सालाना पैकेज करीब 1 करोड़ रुपये था। लेकिन इतनी बड़ी नौकरी और आरामदायक जिंदगी के बावजूद उनके मन में देश सेवा का सपना जिंदा था। यही वजह रही कि उन्होंने हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट करियर छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि करोड़ों की नौकरी छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आइए जानते हैं कनिष्क कटारिया का यूपीएससी का सफर कैसा रहा।
IIT बॉम्बे से लेकर UPSC AIR 1 तक का सफर
आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने वाले कनिष्क पढ़ाई में शुरू से ही बेहद तेज माने जाते थे। इंजीनियरिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी विश्लेषण क्षमता और मेहनत से अलग पहचान बनाई थी। कॉलेज के बाद उन्होंने विदेश में नौकरी शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनका असली लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाना है। इसके बाद उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में कमाल कर दिखाया। साल 2018 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की।
पहले ही प्रयास में AIR 1
कनिष्क कटारिया ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में कुल 1121 अंक हासिल किए थे। इसमें लिखित परीक्षा में 942 अंक और इंटरव्यू में 179 अंक शामिल थे। उनका ऑप्शनल विषय गणित था, जिसे आमतौर पर कठिन विषयों में गिना जाता है। इतने कठिन एग्जाम में पहली कोशिश में टॉप करना इस बात का सबूत था कि सही रणनीति, अनुशासन और लगातार मेहनत से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बने प्रेरणा
आज कनिष्क कटारिया खास तौर पर IIT और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनकी कहानी यह दिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ बड़ी सैलरी ही सफलता नहीं होती। कई लोग उन्हें पैसे से ज्यादा मकसद को महत्व देने वाले युवा के तौर पर देखते हैं। सोशल मीडिया और कोचिंग संस्थानों में अक्सर उनकी तैयारी, टाइम मैनेजमेंट और फैसलों की चर्चा होती है। हजारों UPSC उम्मीदवार उनकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं।
राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं कनिष्क
UPSC में टॉप करने के बाद कनिष्क कटारिया को राजस्थान कैडर आवंटित हुआ। अब वह एक IAS अधिकारी के रूप में प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनकी सफलता की कहानी सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच की मिसाल बन चुकी है जिसमें व्यक्ति अपने आरामदायक करियर से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए काम करने का सपना देखता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव