1 करोड़ की नौकरी, कोरिया में ठाठ की जिंदगी... यूपीएससी के लिए कनिष्क ने छोड़ी दी; हासिल की रैंक 1
IIT बॉम्बे से पढ़ाई, दक्षिण कोरिया में सैमसंग की एक करोड़ रुपये की नौकरी और फिर UPSC में रैंक 1 लाकर अपनी सफलता से कनिष्क कटारिया ने हर किसी को हैरान कर दिया है।
जिस उम्र में युवा इंजीनियर विदेश में लाखों-करोड़ों का पैकेज पाने का सपना देखते हैं, उस उम्र में कनिष्क कटारिया ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। दक्षिण कोरिया में करीब एक करोड़ रुपये सालाना की नौकरी, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग में काम और शानदार करियर... उनके पास सब कुछ था। लेकिन कनिष्क की मंजिल सिर्फ मोटी सैलरी और विदेश में बसना नहीं थी। उन्होंने करोड़ों के पैकेज को पीछे छोड़कर भारत लौटने और UPSC की तैयारी करने का फैसला किया। नतीजा यह हुआ कि पहले ही प्रयास में देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर ली। आखिर ऐसा क्या था, जिसने कनिष्क को करोड़ों की नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया? उनकी कहानी सिर्फ UPSC में टॉप करने की नहीं, बल्कि अपनी मंजिल खुद चुनने की भी है।
जब करोड़ों का पैकेज भी नहीं रोक पाया भारत लौटने से
कनिष्क कटारिया की कामयाबी की कहानी इंजीनियरिंग के दिनों से ही शुरू हो गई थी। राजस्थान के कोटा में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने साल 2010 में IIT-JEE की परीक्षा दी। इसमें उन्होंने जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 44 हासिल की, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग में उनकी रैंक-1 थी। इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे में दाखिला मिला। यहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया और साल 2014 में ग्रेजुएशन पूरा किया।
पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने का मौका मिला। यहां वह करीब डेढ़ साल तक रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस वक्त उनका सालाना पैकेज करीब एक करोड़ रुपये था। इसके बाद वह भारत लौटे और बेंगलुरु में डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम करने लगे। हालांकि, विदेश और देश में नौकरी का अनुभव लेने के बाद उनके मन में करियर को लेकर नए सवाल उठने लगे थे।
विदेश की जिंदगी ने दिलाया देश के लिए कुछ करने का ख्याल
कनिष्क के लिए दक्षिण कोरिया में नौकरी करना आर्थिक लिहाज से बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वह इसे अपनी आखिरी मंजिल नहीं मानते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि विदेश में रहने के दौरान उन्हें भारत और वहां की व्यवस्थाओं के बीच अंतर महसूस हुआ। यहीं से उनके मन में देश में रहकर काम करने और सार्वजनिक व्यवस्था में योगदान देने का विचार मजबूत होने लगा। वह ऐसा काम करना चाहते थे, जिसमें समाज और लोगों के जीवन में सीधे बदलाव लाने का अवसर मिले।
यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ सुरक्षित और शानदार कॉरपोरेट करियर था, तो दूसरी तरफ UPSC जैसी कठिन परीक्षा, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। इसके बावजूद कनिष्क ने जोखिम उठाया और साल 2017 में अपनी नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी।
परिवार में पहले से था IAS का माहौल
कनिष्क के लिए प्रशासनिक सेवा का विचार बिल्कुल नया नहीं था। उनके पिता संवरमल वर्मा और चाचा कैलाश चंद वर्मा दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी रहे हैं। ऐसे में बचपन से ही उन्हें प्रशासनिक कामकाज और सिविल सेवाओं की भूमिका को करीब से समझने का मौका मिला। परिवार के इस माहौल ने भी उनके भीतर सिविल सेवा के प्रति दिलचस्पी पैदा की। हालांकि, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद UPSC की तैयारी करना उनके लिए एक अलग चुनौती थी। उन्होंने साल 2017 में दिल्ली में करीब सात से आठ महीने कोचिंग की। इसके बाद जयपुर जाकर सेल्फ स्टडी पर ध्यान केंद्रित किया।
NCERT से शुरू की तैयारी, गणित को बनाया ऑप्शनल
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद UPSC का सिलेबस उनके लिए आसान नहीं था। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और दूसरे सामान्य अध्ययन के विषयों को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले NCERT की किताबों का सहारा लिया। धीरे-धीरे उन्होंने एडवांस स्टडी मैटेरियल से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। गणित में उनकी अच्छी रुचि थी, इसलिए उन्होंने इसे अपना वैकल्पिक विषय चुना। तैयारी के दौरान वह रोजाना करीब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे। वहीं, UPSC मेन्स परीक्षा नजदीक आने पर उनका पढ़ाई का समय बढ़कर 13 से 14 घंटे तक पहुंच जाता था। उनकी तैयारी में नियमितता और विषयों की बुनियादी समझ पर खास जोर रहा। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि को गणित जैसे विषय में मजबूती के तौर पर इस्तेमाल किया।
पहले ही प्रयास में हासिल की रैंक 1
कनिष्क कटारिया ने साल 2018 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा दी। यह उनका पहला प्रयास था और इसी में उन्होंने इतिहास रच दिया। अप्रैल 2019 में घोषित परिणाम में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की। उन्हें कुल 2025 में से 1121 अंक मिले थे। इसमें लिखित परीक्षा के 1750 अंकों में से 942 और इंटरव्यू के 275 अंकों में से 179 अंक शामिल थे। इस तरह करोड़ों रुपये के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर सिविल सेवा में आने का उनका फैसला कामयाबी में बदल गया।
सफलता के पीछे परिवार और गर्लफ्रेंड का भी रहा साथ
कनिष्क की इस उपलब्धि के पीछे उनकी मेहनत के साथ परिवार और करीबी लोगों का सहयोग भी रहा। नतीजे के बाद एएनआई से बातचीत में उन्होंने अपने माता-पिता और बहन के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का भी शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने माना कि तैयारी के मुश्किल दौर में उन्हें अपनों का साथ मिला, जिसने उनका हौसला बनाए रखा।
युवाओं के लिए क्या है कनिष्क कटारिया की कहानी का संदेश?
कनिष्क कटारिया की कहानी को सिर्फ इस नजरिये से नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने एक करोड़ रुपये की नौकरी छोड़ दी। उनकी यात्रा यह भी बताती है कि करियर में सफलता का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए बड़ी कंपनी में काम करना और अच्छा पैकेज पाना मंजिल हो सकता है, तो किसी के लिए समाज और देश के लिए काम करना ज्यादा मायने रखता है। कनिष्क ने अपनी प्राथमिकताओं को पहचाना जोखिम लिया और फिर उसी दिशा में मेहनत की।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव