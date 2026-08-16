दुबई का 36 लाख का टैक्स फ्री पैकेज ठुकराया, क्यों चुनी ऐसी राह? आज बन गई है मिसाल
फिनग्रोथ मीडिया के फाउंडर कानन बहल ने दुबई की 36 लाख की टैक्स-फ्री नौकरी ठुकरा दी। देश और परिवार के लिए लिया गया उनका यह फैसला आज हर भारतीय युवा के लिए एक मिसाल है।
जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारे सामने एक तरफ पैसों का अंबार होता है और दूसरी तरफ अपनों का प्यार और अपनी मिट्टी की खुशबू। ज्यादातर लोग शायद बिना सोचे-समझे भारी-भरकम पैकेज वाली नौकरी चुन लें खासकर जब बात दुबई जैसे शानदार शहर की हो। लेकिन दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ने कुछ ऐसा किया जिसने आज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। अपनी तहजीब और अपने परिवार के लिए फैसले पर शख्स को आज 7 साल बाद भी फख्र है।
फिनग्रोथ मीडिया के फाउंडर कानन बहल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने करियर से जुड़ा एक बेहद निजी और दिलचस्प वाकया शेयर किया। कानन ने बताया कि आज से करीब 7 साल पहले उनके पास दुबई से एक बेहद शानदार जॉब ऑफर आया था। यह ऑफर कोई आम ऑफर नहीं था। यह उस वक्त आईसीएआई कैंपस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा पैकेज था। सैलरी थी पूरे 36 लाख रुपये, और सबसे बड़ी बात यह रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री थी।
एक तरफ दुबई की चकाचौंध और भारी भरकम पैकेज था तो दूसरी तरफ अपने देश में संघर्ष। कानन बहल याद करते हुए बताते हैं कि अगर वो उस वक्त दुबई चले जाते तो अपने सारे खर्चे निकालकर भी हर साल आराम से 20 लाख रुपये बचा सकते थे। इस शानदार ऑफर के मुकाबले उस वक्त भारत में उन्हें कोई भी कंपनी 12 लाख रुपये सालाना से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। सैलरी में जमीन-आसमान का फर्क था। किसी भी आम इंसान का दिमाग इतने बड़े अंतर को देखकर डगमगा सकता है। लेकिन कानन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी।
जब पैसों से ऊपर रखा अपना परिवार और कल्चर
उन्होंने दुबई का वो शानदार ऑफर ठुकरा दिया। इतने बड़े पैकेज को ना कहना कोई आसान काम नहीं था। इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कानन कहते हैं, "मैंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मेरे लिए अपने परिवार के करीब रहना और अपने कल्चर से जुड़े रहना पैसों से कहीं ज्यादा मायने रखता था।"
आज जब वो अपने उस फैसले पर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें जरा सा भी पछतावा नहीं होता। कानन ने साफ लफ्जों में लिखा, "आज 7 साल बाद- मुझे अपने उस फैसले पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं है।" उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि भारत में रहकर उन्होंने जो करियर बनाया और जो मुकाम हासिल किया, वो उस मौके से कहीं ज्यादा फायदेमंद और शानदार साबित हुआ जो उन्हें दुबई में मिल सकता था। आज वो खुद की कंपनी चला रहे हैं और सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं।
अपनी इस पोस्ट में कानन ने सिर्फ करियर की बात नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान के साथ अपने गहरे जज्बाती रिश्ते का भी जिक्र किया। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा, "हो सकता है कि हमारा भारत एकदम परफेक्ट न हो, लेकिन इसे परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है।"
इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार के इतिहास के पन्ने भी पलटे। उन्होंने बताया कि कैसे 1947 के बंटवारे के वक्त उनके पूर्वजों को अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था और उस मुश्किल वक्त में इसी देश ने उन्हें पनाह दी थी। आजादी के जश्न के मौके पर उन्होंने लिखा, "हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अपनी मातृभूमि भारत के बहुत कर्जदार हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे! जय हिंद!"
सोशल मीडिया पर लोगों ने किया सलाम
जैसे ही कानन की यह कहानी सोशल मीडिया पर आई, यह तेजी से वायरल होने लगी। लोगों ने पैसों से ऊपर अपने देश और परिवार को रखने के उनके जज्बे को जमकर सराहा। इंटरनेट पर लोग उनके इस फैसले की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह बहुत ही शानदार बात है। मुझे भारत की तरक्की पर कोई शक नहीं है। जब हमारे पास आप जैसे युवा हैं, तो यह मुमकिन होकर रहेगा। आपके माता-पिता को भी सलाम।" एक और यूजर ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, "बिल्कुल सही कहा: भारत भले ही परफेक्ट न हो, लेकिन हमें इसे बनाना होगा। मैं देख रहा हूं कि आप इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं।"
दिलचस्प बात यह रही कि कानन की इस पोस्ट ने कई और लोगों को भी अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। एक अन्य यूजर ने अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए लिखा, "बहुत खूब! आज से 19 साल पहले मैंने भी दुबई में 60 लाख प्लस इन्सेंटिव वाली नौकरी ठुकरा दी थी। ऐसा होता है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर चीजें गलत भी हो जाएं, तो कभी पछताना मत, क्योंकि तुमने यह फैसला सही वजहों से लिया था। इस बात को हमेशा याद रखना।" एक और शख्स ने उनके देशभक्ति के जज्बे को सलाम करते हुए लिखा, "हर कोई आप जैसा देशभक्त नहीं होता। मैं उन लोगों का भी अनादर नहीं करता जो अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन अपने देश को खुद से ऊपर रखने के लिए मेरे दिल में आपके लिए इज्जत कहीं ज्यादा बढ़ गई है।"
वहीं एक यूजर ने जिंदगी की असल अहमियत समझाते हुए लिखा, "पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता; माता-पिता और परिवार के साथ बिताए गए खुशी के छोटे-छोटे पल, किसी विदेशी धरती पर दोयम दर्जे के नागरिक की जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं।" बता दें कानन बहल की यह कहानी इस बात का जीता-जागता सबूत है कि कामयाबी सिर्फ भारी पैकेज में नहीं नापी जाती, बल्कि सुकून, अपनों का साथ और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का अहसास भी जिंदगी में बहुत बड़ा मायने रखता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव