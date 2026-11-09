22 साल में बनीं IPS, फिर अचानक छोड़ी वर्दी; क्या राजनीति में खेलेंगी नई पारी, कौन हैं काम्या मिश्रा?
वर्दी में अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाली बिहार की 'लेडी सिंघम' पूर्व IPS काम्या मिश्रा अब एक नई पिच पर उतरने की अटकलें जोरों पर हैं। JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से उनकी हालिया मुलाकात ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है।
खाकी वर्दी में जब वो सड़क पर उतरती थीं, तो बड़े-बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। बिहार में 'लेडी सिंघम' के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस (आईपीएस) अधिकारी काम्या मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई क्रिमिनल केस या इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि बिहार का सियासी गलियारा है। हाल ही में जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से उनकी मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या पुलिस महकमे में अपनी धाक जमाने के बाद अब काम्या सियासत की पिच पर उतरने जा रही हैं? आइए तफसील से जानते हैं पूरा मामला।
कौन हैं काम्या मिश्रा?
2019 बैच की आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने वाली काम्या ने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी (यूपीएससी) परीक्षा में ऑल इंडिया 172वीं रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया था। इतनी कम उम्र में उनकी इस कामयाबी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। शुरुआत में उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर अलॉट हुआ था, लेकिन 2021 में उनका ट्रांसफर बिहार हो गया। बता दें कि उनके पति अवधेश सरोज दीक्षित भी 2019 बैच के ही आईपीएस अफसर हैं।
बिहार पुलिस में सफर और 'लेडी सिंघम' का रुतबा
बिहार पुलिस में काम्या का कार्यकाल काफी प्रभावशाली रहा। उन्होंने पटना में एएसपी (एएसपी) और बाद में दरभंगा में ग्रामीण एसपी (एसपी) के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं। जुलाई 2024 में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा में हुई हत्या की जांच के दौरान वो अचानक लाइमलाइट में आ गईं। इस हाई-प्रोफाइल केस की तफ्तीश में उनके सख्त रवैये और काम करने के तरीके को देखते हुए मीडिया और जनता ने उन्हें 'लेडी सिंघम' का नाम दे दिया।
वर्दी को क्यों कहा अलविदा?
अपने करियर के शानदार दौर में, अगस्त 2024 में काम्या ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त वह दरभंगा की ग्रामीण एसपी थीं। हालांकि, उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर नहीं हुआ और नवंबर 2024 में उन्हें 180 दिन की छुट्टी दे दी गई। आखिरकार 27 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही उनके पुलिस करियर का अंत हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, काम्या ने यह फैसला अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते लिया। अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने के नाते, उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बंटाने का फैसला किया। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह फिलहाल जीएम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
जेडीयू से क्या है कनेक्शन और सियासी अटकलें?
6 नवंबर को पटना में जेडीयू नेता संजय झा के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद काम्या के अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें वायरल होते ही यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या वह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होकर चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी। हालांकि, अभी तक न तो काम्या मिश्रा और न ही जेडीयू की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। इस मुलाकात को महज दिवाली की शुभकामनाओं के लिए एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। फिलहाल, किसी सियासी दिग्गज से महज एक मुलाकात यह साबित नहीं करती कि कोई चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में इस तस्वीर ने लोगों की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि पूर्व आईपीएस का अगला कदम क्या होता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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