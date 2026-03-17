JTET : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पर सरकार ने किया साफ, BSc ही बनेंगे विज्ञान व गणित के शिक्षक, नियमावली जल्द
झारखंड विधानसभा में मंत्री ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य में केवल वे ही अभ्यर्थी जेटेट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने स्नातक में गणित के साथ सब्सिडरी के रूप में विज्ञान के विषय रखे हैं।
झारखंड विधानसभा में विधायक अमित कुमार यादव के सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य में केवल वे ही अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने स्नातक में गणित के साथ सब्सिडरी के रूप में विज्ञान के विषय रखे हैं। सरकार ने साफ किया कि जिन छात्रों ने गणित के साथ कला संकाय के विषय पढ़े हैं, वे इस परीक्षा के पात्र नहीं होंगे। मंत्री ने नियमावली में किए गए इस संशोधन को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि कला संकाय से गणित पढ़ने वाले छात्रों में उतनी विषयगत योग्यता नहीं होती कि वे बच्चों को विज्ञान पढ़ा सकें।
जब विधायक ने कॉमर्स के छात्रों को पूर्व में दी गई छूट का हवाला दिया, तो मंत्री ने कहा कि एक बार हुई गलती को बार-बार नहीं दोहराया जाएगा।
31 मार्च तक नई नियमावली होगी तैयार
जेटेट की नई नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसे 31 मार्च तक फाइनल किए जाने की तैयारी चल रही है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने संशोधित सिलेबस तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। अब विभाग की ओर से नियमावली को अंतिम रूप देने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जेटेट परीक्षा जल्द कराने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज
झारखंड विधानसभा जाने वाले मार्ग पर स्थित जगन्नाथपुर मंदिर के पास सोमवार को पुलिस ने जेटेट छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। जेटेट परीक्षा जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए छात्र विधानसभा के पास पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। बताया गया कि छात्रों ने इस आंदोलन की सूचना आजसू के छात्र विंग को भी दी थी और समर्थन के लिए उन्हें बुलाया। इसी दौरान जगन्नाथपुर मंदिर के पास लगाई गई बैरिकेडिंग के समीप बड़ी संख्या में छात्र जुट गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाने का प्रयास किया, जिसके दौरान धक्का-मुक्की हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीएसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें आजसू छात्र संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो समेत कई छात्र घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बबलू ने कहा कि छात्र केवल जेटेट परीक्षा जल्द कराने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सीएम से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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