झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET देंगे 5.65 लाख अभ्यर्थी, एक बात को लेकर टेंशन में छात्र
झारखंड में एक नवंबर को टीईटी का आयोजन किया जाएगा। सुबह 7:30 बजे तक निर्धारित सेंटर पर पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों पर मानसिक तनाव भी रहेगा। अभी से विद्यार्थी जल्दी टाइम को लेकर टेंशन में हैं।
राज्य में एक नवंबर को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राज्य के 986 केंद्रों पर होने वाली टीईटी में 5,65,048 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवीं) के 1,95,935 और उच्च प्राथमिक स्तर (छठी से आठवीं) के 3,69,113 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगी। सुबह 7:30 बजे सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम है। सुबह 7:30 बजे तक निर्धारित सेंटर पर पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों पर मानसिक तनाव भी रहेगा। दूसरी पाली 2 बजे से 4:30 बजे तक है। बताते चलें कि वर्ष 2016 के बाद झारखंड टेट परीक्षा का आयोजन एक नवंबर 2026 को हो रहा है। लगभग 10 वर्षों बाद हो रही जेटेट की तैयारी में प्रशासन जुटा है।
कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में अनुचित तरीकों के प्रयोग, छल करते हुए, अनुचित तरीके से सहायता प्रदान करने या दुष्प्रेषित करने और षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
जेटेट परीक्षार्थियों पर बोझ
- परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए छात्र-छात्राओं को यात्रा के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे।
- दूरी वाले जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए परीक्षार्थियों को एक दिन पहले जाकर होटल या लॉज लेना होगा।
- होटल/लॉज से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए ऑटो या कैब पर पैसे खर्च करने होंगे।
- सुबह 7:30 बजे तक निर्धारित सेंटर पर पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों पर मानसिक तनाव भी रहेगा।
परीक्षा के दौरान निष्कासित परीक्षार्थियों को आगे होने वाली टीईटी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को परीक्षा संबंधी कार्य सौंपा गया है और अगर वह करने से इनकार करता है तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा के तीन दिन पूर्व सभी उपायुक्तों को परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। इसे जिले के कोषागार या उपकोषागार में सुरक्षित रखेंगे। सादी ओएमआर शीट, अटेंडेंस शीट और रोल शीट जैक की ओर से डीईओ कार्यालय में भेजी जाएगी।
c
हर जिले में एक नियंत्रण कक्ष होगा, दिए गए निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परीक्षा कार्य के लिए हर जिला में एक नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाए। इसके प्रभारी एक वरीक्षा प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे। इनके नाम, पदनाम, फोन नंबर, ई-मेल आईडी की सूचना मीडिया-सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाए, ताकि शिकायतों का निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। परीक्षा के दौरान जिलों में उड़नदस्ता गठित कर परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की।
सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की होगी निगरानी
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी से परीक्षा की निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए एक दल गठित की जाए, ताकि प्रतिनियुक्त कर्मयिों व वीक्षकों के क्रिया कलापों की समीक्षा करते हुए उन पर कार्रवाई की जा सके। परीक्षा केंद्र के आस-पास निर्धारित सीमा में परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों के अलावे अन्य किसी की उपस्थिति को निषेध किया जाए। परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट को मूल्यांकन के लिए पूर्व निर्धारित केंद्र भेजा जाना है। इसकी पूर्ण सुरक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी