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JTET 2026 : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आवेदन 21 अप्रैल से, आयु में 9 वर्ष की छूट, जानें नियम

Mar 29, 2026 06:19 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांची
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JTET 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) 2026 नियमावली को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जैक ने जेटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 21 अप्रैल से 21 मई घोषित की। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी आवेदन करना होगा।

JTET 2026 : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आवेदन 21 अप्रैल से, आयु में 9 वर्ष की छूट, जानें नियम

JTET 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) 2026 नियमावली को राज्य सरकार ने कैबिनेट की प्रत्याशा में मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। इस नियमावली के गठन के प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप पर सीएम का अनुमोदन प्राप्त है। इसे जैक (झारखंड एकेडमिक काउंसिल) को भी भेजा गया। वहीं जैक ने शनिवार को जेटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 21 अप्रैल से 21 मई घोषित की।

इसमें पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी आवेदन करना होगा, उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ओएमआर शीट पर होने वाली परीक्षा में पहली से पांचवीं के लिए मैट्रिक और छठी से आठवीं के लिए इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्न होंगे। जैक ने पाठ्यक्रम भी जारी किया। परीक्षा के आवेदन करने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में नौ वर्ष की छूट दी गई है। इस परीक्षा में पास करने के लिए सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा।

जेईटी न्यूनतम अंक क्या होंगे

वहीं, पिछड़ा वर्ग-एक और पिछड़ा वर्ग-दो के लिए न्यूनतम 55 फीसदी अंक और अनुसूचित जाति, अनूसचित जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 52 फीसदी न्यूनतम अंक लाने पर वे उत्तीर्ण होंगे।

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अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में नौ वर्ष की छूट

शिक्षक पात्रता परीक्षा के छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में नौ वर्ष की छूट दी गई है। 2016 में अंतिम बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था और अब 2026 में इसका आयोजन हो रहा है। इस आधार पर इसमें एक साल घटाने के बाद नौ साल की वन टाइम अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जा रही है। वहीं, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष (एक अगस्त 2026) रखी गई है। वहीं, जेटेट में पास करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है।

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नियमावली में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की सूची

रांची : जनजातीय भाषा - कुड़ुख (उरांव), मुंडारी (मुंडा), खड़िया, भूमिज, क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी, पंचपरगनिया, कुर्माली, बंगला

लोहरदगा: जनजातीय भाषा - कुड़ुख (उरांव), क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी

गुमला: जनजातीय भाषा-कुड़ुख (उरांव), खड़िया, क्षेत्रीय भाषा-नागपुरी

सिमडेगा : जनजातीय भाषा - कुड़ुख (उरांव), मुंडारी (मुंडा), खड़िया, क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी

प. सिंहभूम: जनजातीय भाषा - संथाली, कुड़ुख (उरांव), मुंडारी (मुंडा), हो, क्षेत्रीय भाषा - कुरमाली, उड़िया

पू. सिंहभूम : जनजातीय भाषा - संथाली, कुड़ुख (उरांव), हो, मुंडारी, भूमिज, क्षेत्रीय भाषा - कुरमाली, उड़िया, बंगला

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सरायकेला : जनजातीय भाषा - मुंडारी (मुंडा), हो, संथाली, भूमिज, कुड़ुख (उरांव), क्षेत्रीय भाषा - पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला, कुरमाली

लातेहार : जनजातीय भाषा - कुड़ुख (उरांव), क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी

पलामू : जनजातीय भाषा - कुड़ुख (उरांव), क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी

गढ़वा : जनजातीय भाषा - कुड़ुख (उरांव), क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी

दुमका : जनजातीय भाषा - संथाली, क्षेत्रीय भाषा - खोरठा, बंगला

जामताड़ा: जनजातीय भाषा-संथाली, क्षेत्रीय भाषा - खोरठा, बंगला

साहेबगंज: जनजातीय भाषा- संथाली, क्षेत्रीय भाषा-खोरठा, बंगला

पाकुड़ : जनजातीय भाषा - संथाली, क्षेत्रीय भाषा - खोरठा, बंगला

गोड्डा : जनजातीय भाषा - संथाली, क्षेत्रीय भाषा - खोरठा

हजारीबाग:जनजातीय भाषा-संथाली, कुड़ुख (उरांव), क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी, खोरठा, कुरमाली

कोडरमा: जनजातीय भाषा- संथाली, क्षेत्रीय भाषा - कुरमाली, खोरठा

चतरा : जनजातीय भाषा - संथाली, कुड़ुख (उरांव), मुंडारी, क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी, खोरठा

बोकारो : जनजातीय भाषा - संथाली, क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी, बंगला, कुर्माली, खोरठा

धनबाद : जनजातीय भाषा - संथाली, क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, बंगला

गिरिडीह: जनजातीय भाषा - संथाली, क्षेत्रीय भाषा - खोरठा, कुरमाली

देवघर : जनजातीय भाषा - संथाली, क्षेत्रीय भाषा - खोरठा

रामगढ़ : जनजातीय भाषा - संथाली, कुड़ुख (उरांव), क्षेत्रीय भाषा - नागपुरी, कुरमाली, खोरठा

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

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