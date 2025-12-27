झारखंड में विशेष सहायक शिक्षकों की बंपर बहाली, 3451 पद खाली; जानें आवेदन की आखिरी तारीख

संक्षेप: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं।

झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने विशेष सहायक शिक्षक पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3451 रिक्त पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के माध्यम से पूरी की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में स्थायी और सम्मानजनक सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह मौका बेहद अहम माना जा रहा है।

कुल पदों का ब्योरा जेएसएससी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, विशेष सहायक शिक्षक के पद दो श्रेणियों में विभाजित हैं -

इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक: 2399 पद

स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक: 1052 पद इन सभी पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

वेतनमान (सैलरी डिटेल्स) चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा -

इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक: 25,500 से 81,100 प्रतिमाह

स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक: 29,200 से 92,300 प्रतिमाह सरकारी सेवा के साथ यह वेतनमान शिक्षण क्षेत्र में स्थिर करियर का मजबूत आधार प्रदान करता है।

आरक्षण से जुड़ी अहम जानकारी इस भर्ती में आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने साफ किया है कि सभी नियम राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास

किसी भी श्रेणी की दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में डीएलएड

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक डिग्री

विशेष शिक्षा में बीएड

भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आयु सीमा न्यूनतम आयु: 21 वर्ष

अधिकतम आयु: 40 वर्ष आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य श्रेणी: 100 रुपये

झारखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार: 50 रुपये

दिव्यांग उम्मीदवार: पूरी तरह शुल्क मुक्त आवेदन की अंतिम तिथि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने सलाह दी है कि अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।