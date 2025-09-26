JSSC Vacancy 2025: Jharkhand Kakshpal Recruitment notification out Eligibility Criteria easy physical test race apply JSSC Vacancy : झारखंड में 10वीं पास के लिए कक्षपाल के 1733 पदों पर निकली भर्ती, दौड़ हुई आसान, Career Hindi News - Hindustan
JSSC Vacancy 2025: Jharkhand Kakshpal Recruitment notification out Eligibility Criteria easy physical test race apply

JSSC Vacancy : झारखंड में 10वीं पास के लिए कक्षपाल के 1733 पदों पर निकली भर्ती, दौड़ हुई आसान

JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 7 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 09:34 AM
JSSC Vacancy : झारखंड में 10वीं पास के लिए कक्षपाल के 1733 पदों पर निकली भर्ती, दौड़ हुई आसान

JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती निकाली गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के अन्तर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निदेशालय के अधीन कक्षपाल (पुरुष) एवं कक्षपाल (महिला) के नियमित एवं बैकलॉग रिक्त पदों पर भर्ती के लिए झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 उम्मीदवार jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 7 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे। एप्लाई करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 तय की गई है। 10.12.2025 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। 11 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी गलत एंट्री को संशोधित करने के लिए फिर से लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत की जाएगी।

वैकेंसी डिटेल्स

रिक्तियों में 1634 पद पुरुषों और 64 पद महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों में 165 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 413 होमगार्ड के लिए और शेष 1056 अन्य अभ्यर्थियों के लिए हैं।

योग्यता - 10वीं पास।

आयु सीमा - 18 वर्ष से 25 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को दो वर्ष, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्गों की महिलाओं को 3 वर्ष, एससी एसटी पुरुष व महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

कद काठी कितनी हो

पुरुष

अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - लंबाई कम से कम 160 सेमी, सीना फुलाकर कम से कम 81 सेमी हो।

एससी व एसटी - लंबाई कम से कम 155 सेमी, सीना फुलाकर कम से कम 79 सेमी हो।

महिलाओं के लिए

लंबाई कम से कम 148 सेमी हो।

चयन

- सबसे पहले शारीरिक मापदंड व शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल जांच होगी।

फिजिकल टेस्ट के नियम हुए आसान

शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ प्रक्रिया को पहले से काफी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 06 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पहले यह दौड़ 10 किमी की होती थी। वहीं, महिला अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 06 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी।

वेतन - लेवल -2 (19900 - 63200 रुपये)

आवेदन फीस - 100 रुपये

राज्य के एससी व एसटी के लिए - 50 रुपये

