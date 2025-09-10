JSSC Vacancy : 3181 स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि आज, कक्षपाल वैकेंसी जल्द

JSSC ANM Recruitment 2025 : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से निकाली गई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3181 पदों पर भर्ती के लिए आज 10 सितंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

JSSC ANM Recruitment 2025 : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से निकाली गई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3181 पदों पर भर्ती के लिए आज 10 सितंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। योग्य महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए झारखंड ANM प्रतियोगी परीक्षा (JANMCE) 2025 आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। आवेदन प्रकिया 11 अगस्त 2025 से शुरू हो गई थी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता- 1. उम्मीदवार मैट्रिक या 10वीं पास कम से कम 45 फीसदी अंक के साथ होना चाहिए।

2. उम्मीदवार ने 18 महीने की ANM ट्रेनिंग पास की होनी चाहिए।

3. उम्मीदवार झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

आयु सीमा- आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- एससी/एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 50 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए होगा। आयोग ओएमआर आधारित परीक्षा (ओएमआर)/कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित करेगा और यदि किसी विषय की परीक्षा अलग-अलग समूहों में ली जाती है, तो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।

कक्षपाल की भर्ती जल्द झारखंड के जेलों में कर्मियों की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही कक्षपालों की बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य के जेलों में 1634 पदों पर पुरुषों और 64 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को अधियाचना भेज दी है। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत की जाएगी। पिछले माह ही इस नियमावली को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिली है।