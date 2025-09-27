JSSC Vacancy 2025: झारखंड कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन रद्द, जेल वार्डर की निकलीं बंपर वैकेंसी

JSSC Vacancy 2025: जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का विज्ञापन रद्द कर दिया है। आयोग ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद विज्ञापन रद्द किया है।

झारखंड की जेलों की व्यवस्था सुदृढ़ करने को गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग में विभिन्न श्रेणी के 1778 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें कक्षपाल के 1733 और सहायक कारापाल के 45 पद शामिल हैं। जेएसएससी ने इसके लिए आवेदन मांगे है। आवेदन 7 नवंबर से 08 दिसंबर तक www.jssc.jharkhand.gov.in पर कर सकेंगे। नियुक्ति के लिए पुरुषों को 1600 मीटर दौड़ छह मिनट व महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी।

कक्षपालों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, उनमें 35 बैकलॉग हैं। इसमें 606 पद भूतपूर्व सैनिक व गृह रक्षकों के लिए होंगे। नियमित में 1634 पुरुष कक्षपाल और 64 महिला कक्षपाल के लिए हैं। इसी तरह बैकलॉग में 19 पुरुष और 16 महिला के लिए हैं।

नियमित नियुक्ति में 165 पद पूर्व सैनिक व 413 गृह रक्षकों के लिए, जबकि महला कक्षपाल के 64 पदों में 8 पूर्व सैनिकों व 20 गृहरक्षकों के लिए है।

कक्षपाल कक्षपाल के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। जबकि, अधिकतम आयु अनारक्षित/ईडब्लयूएस (पुरुष) के लिए 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग (पुरुष) के लिए 27 वर्ष, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 वर्ष और अजा, अजजा (पुरुष व महिला) के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। गृहरक्षकों को पांच वर्ष व सहायक पुलिस को 10 वर्ष की छूट है। पूर्व सैनिकों के लिए 45 वर्ष है।

सहायक कारापाल सहायक कारापाल के लिए शारीरिक दक्षता में योग्य होने के बाद ही लिखित में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय है। अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। अति पिछड़ा व पिछड़ा (पुरुष) के लिए यह सीमा 37 वर्ष होगी। वहीं अनारक्षित,ईडब्ल्यूएस,पिछड़ा (महिला) के लिए 38 वर्ष है। एससी/एसटी के लिए आयु 40 वर्ष होगी। पूर्व सैनिकों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का विज्ञापन रद्द कर दिया है। आयोग ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद विज्ञापन रद्द किया है। अब आयोग नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगा। जीएसएससी ने शुक्रवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। आयोग ने यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें भविष्य में होनेवाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।