JSSC Teacher Result : झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा रिवाइज्ड रिजल्ट jssc.jharkhand.gov.in पर जारी, Direct Link

JSSC Teacher Result: झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिवाइज्ड परिणाम जारी हो गया है। परीक्षा में कुल 4333 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 12:41 PM
JSSC Teacher Result: झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिवाइज्ड परिणाम जारी हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 1 से 5) के लिए गणित व विज्ञान, सामाजिक विज्ञान शिक्षक एवं भाषा शिक्षक फेज-1 का रिवाइज्ड परिणाम जारी किया। परीक्षा में कुल 4333 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी।

JSSC Teacher Result Direct Link

रिजल्ट पीडीएफ फाइल में उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर, टीचर टाइप, कैटेगरी और डिस्ट्रिक्ट की जानकरी दी गई है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायिका आचार्य कक्षा पहली से पांचवी में नियुक्त होंगे। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में भाषा और सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित रिजल्ट अभी आना बाकी है। पहले 4817 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और 7151 अभ्यर्थियों का डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन हुआ था।6667 पद खाली रह गये हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 11 हज़ार पदों पर बहाली होनी है। स्नातक प्रशिक्षित गणित-विज्ञान का संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है।

JSSC Teacher Result: झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा रिवाइज्ड रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको 'Revised Result of Intermediate Trained Sahayak Aacharya in light of direction received from Education Department under JPSTAACCE-2023' लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा रिवाइज्ड पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा रिवाइज्ड पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

