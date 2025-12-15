JSSC Teacher Vacancy 2025: स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर निकली बंपर भर्ती, 92000 रुपये तक मिलेगी सैलरी

संक्षेप: Teaching Jobs 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने विशेष सहायक शिक्षक के 3451 पदों पर बंपर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुरुष एवं महिला उम्मीदवार 13 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Jharkhand Special Teacher Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने विशेष सहायक शिक्षक के 3451 पदों पर बंपर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के तहत इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आरक्षण का लाभ झारखंड के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन के पात्र होंगे। पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 13 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक, पद : 2399 योग्यता : न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास हो। किसी भी श्रेणी में दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में डीएड हो। भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण हो। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।

वेतन : 25,500 से 81,100 रुपये।

स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक , पद : 1052 योग्यता : न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री हो।

●विशेष शिक्षा में बीएड हो। भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण हो। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।

वेतन: 29,200 से 92,300 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना 01 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी।

आवेदन शुल्क: 100 रुपये। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 50 रुपये एवं दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा होगी।

आवेदन प्रक्रिया जेएसएससी की वेबसाइट (jssc.jharkhand.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर Notices के advertisements पर क्लिक कर दें। 2. खुलने वाले पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इनमें से Brochure of JIGTSEATCCE-2025 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।

3. नये पेज पर विज्ञापन की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।