13 जनवरी को खत्म हो रहा मौका, JSSC में 3451 स्पेशल टीचर भर्ती; तुरंत भरें फॉर्म

संक्षेप: JSSC Special Teacher Recruitment 2025 में 3451 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 है। पात्रता, आयु सीमा, वेतन और आवेदन प्रक्रिया यहां पढ़ें।

झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह खबर बेहद अहम है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से निकाली गई विशेष सहायक शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आयोग के मुताबिक, 13 जनवरी 2026 को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास अब सिर्फ कुछ ही समय बचा है।

यह भर्ती झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के तहत की जा रही है। इसके जरिए राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा से जुड़े कुल 3451 पदों को भरा जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन JSSC ने साफ किया है कि इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासियों को मिलेगा। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी इस भर्ती में सामान्य वर्ग के तहत ही आवेदन कर पाएंगे।

इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक: 2399 पद इस श्रेणी में सबसे ज्यादा 2399 पद रखे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार ने किसी भी श्रेणी की दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में डीएड किया हो।

इसके अलावा, उम्मीदवार का भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) में पंजीकरण होना और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य शर्तों में शामिल है। चयन होने पर उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा।

स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक: 1052 पद JSSC की इस भर्ती के तहत स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक के भी 1052 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार का संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होना जरूरी है।

साथ ही विशेष शिक्षा में बीएड, RCI पंजीकरण और JTET पास होना अनिवार्य किया गया है। इस श्रेणी में चयन होने पर उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक का आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा।

आयु सीमा और आवेदन शुल्क इन पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम तय की गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये, जबकि झारखंड राज्य के एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 रुपये शुल्क देना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आखिरी दिन की चेतावनी चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें। अंतिम दिन वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवेदन अटक सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आज ही JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।