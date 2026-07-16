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JSSC : झारखंड में क्लर्क के 864 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकी, अब नए नियमों से होगी भर्ती

By Pankaj Vijay
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झारखंड में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्लर्क पदों की नियुक्ति के लिए भेजी गयी अधियाचनाएं वापस लेने का फैसला किया है। इससे कुल 864 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में अब कुछ विलंब होने की संभावना है।

JSSC : झारखंड में क्लर्क के 864 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकी, अब नए नियमों से होगी भर्ती

झारखंड में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक पदों की नियुक्ति के लिए भेजी गयी अधियाचनाएं वापस लेने का फैसला किया है। इससे कुल 864 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में अब कुछ विलंब होने की संभावना है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग, खान व भूतत्व विभाग, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के 864 पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी थी। इसके आधार पर जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा की गयी थी। जेएसएससी ने पहली बार 2023 में और फिर 2024 में इसके लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन फॉर्म भी भरे।

इसी बीच कार्मिक विभाग ने संबंधित विभागों को अधियाचना वापस लेने का निर्देश दिया है। विभाग का कहना है कि कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत लिपिकीय नियुक्ति नियमावली के अनुसार आगे नियुक्ति प्रक्रिया संचालित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, चारों संबंधित विभागों की सहमति मिलने के बाद ही कार्मिक विभाग जेएसएससी को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से अधियाचना वापस लेगा।

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12वीं पास 326 पदों के लिए करें आवेदन

झारखंड में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, वेटरीनरी सहायक-चिकित्सा सहायक, कीट संग्रहकर्ता और मत्स्य मात्सियकी तकनीकी सहायक के कुल 326 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। 20 अगस्त मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकेंगे और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी 21 अगस्त से 23 अगस्त तक नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी व मोबाइल नंबर छोड़ अन्य संशोधन कर सकेंगे।

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दो चरणों में परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग भी

झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 दो चरणों में होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के होगी। परीक्षा में 50 हजार से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर के 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सवाल तीन अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किए जाएंगे और हर गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न और सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान व मानसिक क्षमता जांच से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे।

इन पदों पर होगी नियुक्ति, 20 जुलाई से आवेदन

● स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य निदेशालय)-137

● कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय)-27

● बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्य निदेशालय)-62

● वेटरीनरी सहायक/चिकित्सा सहायक (नगर विकास) - 27

● कीट संग्रहकर्ता (स्वास्थ्य निदेशालय) - 32

● मात्सियकी तकनीकी सहायक (मत्स्य निदेशालय) - 41

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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