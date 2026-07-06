JSSC Recruitment 2026: 611 सरकारी पदों के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 14 जुलाई तक करें अप्पाई
झारखंड में 611 पदों पर निकली JSSC JTGLCCE भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख अब 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, युवा आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करें।
अगर आप भी झारखंड राज्य में एक रुतबे वाली नौकरी की तलाश में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वजह से सही समय पर फॉर्म नहीं भर पाते और एक अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। जिन युवाओं के साथ ऐसा हुआ था और जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी (JSSC) का फॉर्म भरने से चूक गए थे, अब उन्हें मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आयोग ने छात्रों की परेशानी को समझते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
आवेदन की आखिरी तारीख में हुआ बड़ा बदलाव
जेएसएससी ने 'झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यता धारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026' (JTGLCCE) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की मियाद को आगे खिसका दिया है। पहले इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 जून थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 जुलाई किया गया था। लेकिन अब आयोग ने एक बार फिर से इस डेडलाइन को बढ़ाते हुए 14 जुलाई 2026 कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को लग रहा था कि यह मौका अब उनके हाथ से पूरी तरह फिसल चुका है, उनके लिए यह समय किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब आप बिना किसी हड़बड़ी के 14 जुलाई तक अपना ऑनलाइन आवेदन आराम से जमा कर सकते हैं।
अलग-अलग विभागों में 611 पदों पर बंपर भर्ती
इस साल जेएसएससी ने तकनीकी और खास योग्यता रखने वाले ग्रेजुएट युवाओं के लिए कुल 611 पदों पर यह बंपर वैकेंसी निकाली है। यह भर्तियां झारखंड सरकार के कई अलग-अलग विभागों में की जाएंगी। अगर पदों की बात करें तो इसमें ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर के लिए सबसे ज्यादा 228 सीटें तय की गई हैं। इसके अलावा ऑडिटर के 145 पद, फिशरी एक्सटेंशन सुपरवाइजर के 78 पद और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के 72 पदों पर बहाली होनी है। इतना ही नहीं, वेक्टर-बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इंस्पेक्टर के 42 पद, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेबोरेटरी असिस्टेंट के लगभग 17-17 पद और ड्रग टेस्टिंग लैब में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 6 पदों के साथ-साथ असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट के पदों पर भी योग्य उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा।
कौन से युवा कर सकते हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके पास आयोग की तरफ से मांगी गई सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। हर पद की जिम्मेदारी अलग है, इसलिए पढ़ाई-लिखाई की शर्तें भी अलग-अलग रखी गई हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं, ऑडिटर के पद के लिए गणित, अर्थशास्त्र, कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री का होना लाजिमी है। अगर आप डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो डेयरी तकनीक में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए संबंधित विषय में ऑनर्स के साथ B.Sc. की डिग्री और फिशरी सुपरवाइजर के लिए बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की डिग्री मांगी गई है।
तीन अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा आपका सेलेक्शन
अब बात करते हैं कि आपकी नौकरी कैसे पक्की होगी। इस परीक्षा में आपका सेलेक्शन तीन बेहद अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। जो उम्मीदवार इस पहली सीढ़ी को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा यानी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम अपने आप में काफी खास है क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग पेपर होंगे। पहला पेपर आपकी भाषा की समझ परखेगा, दूसरा पेपर किसी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का होगा और तीसरे पेपर में आपके तकनीकी ज्ञान और जनरल नॉलेज का कड़ा इम्तिहान लिया जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
बेहतरीन तनख्वाह के साथ मिलेंगी कई सरकारी सुविधाएं
इस सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा और लुभावना पहलू इसकी शानदार सैलरी और मिलने वाली ढेरों सुविधाएं हैं। नौकरी पक्की होने के बाद उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक पे-मैट्रिक्स लेवल 5, 6 और 7 के तहत तनख्वाह दी जाएगी। आपकी शुरुआती बेसिक सैलरी 29,200 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीने तक हो सकती है, जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका चयन किस पद पर हुआ है। इसके अलावा, सरकारी खजाने से आपको महंगाई भत्ता, रहने के लिए हाउस रेंट, आने-जाने का खर्च और मुफ्त इलाज जैसी तमाम मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव