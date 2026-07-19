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JSSC JILCCE Recruitment 2026: 326 पदों पर निकली भर्ती, 20 जुलाई से आवेदन शुरू; जानें योग्यता

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JILCCE) 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

JSSC JILCCE Recruitment 2026: 326 पदों पर निकली भर्ती, 20 जुलाई से आवेदन शुरू; जानें योग्यता

झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JILCCE) 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विभागों में कुल 326 नियमित पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 20 जुलाई 2026 से 19 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इन पदों पर होगी भर्ती

JILCCE-2026 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों में कई पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, भेंटनरी/चिकित्सा सहायक, कीट संग्राहक तथा मत्स्यकी तकनीकी सहायक जैसे पद शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पद नियमित श्रेणी के हैं।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कुछ पदों के लिए विज्ञान विषय (I.Sc./Biology) की योग्यता निर्धारित की गई है, जबकि कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक पद के लिए इंटरमीडिएट में गणित विषय होना आवश्यक है। प्रत्येक पद की शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है, इसलिए आवेदन से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देखना चाहिए।

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आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और अन्य पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वहीं झारखंड के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को 50 रुपये शुल्क देना होगा। झारखंड राज्य के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है।

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तय की गई है। दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार अतिरिक्त आयु सीमा में छूट भी मिलेगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 20 जुलाई 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 19 अगस्त 2026

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 20 अगस्त 2026

आवेदन पत्र में संशोधन: 21 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक

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परीक्षा पैटर्न

आयोग परीक्षा का आयोजन CBT या OMR मोड में करेगा। परीक्षा दो चरणों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जाएगी। हालांकि यदि आवेदन संख्या 50 हजार से कम रहती है तो आयोग प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराने का निर्णय भी ले सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें सामान्य अध्ययन के 30, झारखंड सामान्य ज्ञान के 60, सामान्य गणित के 10, सामान्य विज्ञान के 10 और मानसिक क्षमता के 10 प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण, आवश्यक प्रमाण-पत्र और पदवार शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है।

आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर jssc.jharkhand.gov.in जाकर JILCCE-2026 Online Application लिंक पर क्लिक करें।

2. नए अभ्यर्थी पहले रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पंजीकरण संख्या और पासवर्ड मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर आवेदन पत्र में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

4. निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

5. इसके बाद निर्धारित प्रारूप में हाल का पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर (Signature) स्कैन करके अपलोड करें।

6. सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को अच्छी तरह जांच लें और फिर Final Submit करें।

7. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसका प्रिंटआउट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में एडमिट कार्ड, दस्तावेज सत्यापन या अन्य प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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