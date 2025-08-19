JSSC: Jharkhand Staff Selection Commission cancels candidature of 44 PGT candidates JSSC : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 44 पीजीटी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की, Career Hindi News - Hindustan
JSSC: Jharkhand Staff Selection Commission cancels candidature of 44 PGT candidates

JSSC : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 44 पीजीटी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (पीजीटी) नियुक्ति में 44 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। ये सब मूल विषयों से अलग विषय में स्नातकोत्तर थे । संस्कृत के 34 और इतिहास के 10 अभ्यर्थी हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांचीTue, 19 Aug 2025 11:35 AM
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (पीजीटी) नियुक्ति में 44 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। ये अभ्यर्थी अपने मूल विषय की जगह अन्य विषयों से स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर इस परीक्षा में शामिल हुए थे। संस्कृत और इतिहास विषय के ऐसे 44 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की गई है। इनमें संस्कृत के 34 और इतिहास विषय के 10 अभ्यर्थी शामिल हैं। जेएसएससी ने इन अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा था।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि दूसरे विश्व में भी विषयों में भी ऐसे मामले हो सकते हैं। संस्कृत में स्नातकोत्तर की जगह संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, आचार्य, नव्य व्याकरण आदि में स्नातकोत्तर करनेवाले अभ्यार्थियों की उम्मीदवारी रद्द की गई है। वहीं, इतिहास में स्नातकोत्तर की जगह मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास विषय में स्नातकोत्तर करनेवालों की भी उम्मीदवारी रद्द की गई है। इसके अलावे आयोग ने 13 अप्रैल 2022 से पूर्व एक ही समय दो समानांतर कोर्स करनेवालों की भी उम्मीदवारी रद्द की है। इनमें संस्कृत के दो और इतिहास के एक अभ्यर्थी हैं।

इसके साथ-साथ स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने संस्कृत और इतिहास के एक-एक अभ्यर्थियों सहित कुल 10 अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग को वापस लौटा दी है। काउंसिलिंग के दौरान विभाग में ऐसे मामले आए थे।

जेएसएससी ने प्रमाणपत्रों की जांच में नहीं पहुंचनेवाले इतिहास के 10 संस्कृत के चार, स्वच्छता प्रमाणपत्र जमा नहीं करनेवाले चार अभ्यर्थियों की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश पर कुल 14 अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा है। ये इतिहास व संस्कृत विषय के अभ्यर्थी हैं। इनके संबंध में कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद निर्णय लिया जाएगा।

