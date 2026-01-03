Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़JSSC Jail Warder Vacancy 2026 dates OUT: Jharkhand Kakshpal Recruitment apply registration dates jharupdate
JSSC Jail Warder Vacancy : झारखंड में कक्षपाल की 1733 भर्ती के आवेदन की तिथि जारी, दौड़ के नियम हुए आसान

JSSC Jail Warder Vacancy : झारखंड में कक्षपाल की 1733 भर्ती के आवेदन की तिथि जारी, दौड़ के नियम हुए आसान

संक्षेप:

JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई जेल वार्डर ( कक्षपाल ) के 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी।

Jan 03, 2026 10:26 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रांची
JSSC Jharkhand Kakshpal Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई जेल वार्डर ( कक्षपाल ) के 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। पहले यह 7 नवंबर 2025 से शुरू होनी थी लेकिन इसे टाल दिया गया था। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 8 फरवरी 2026 तक एप्लाई कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क भरने व फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवदेन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 है। 11 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन की जा सकेगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी गलत एंट्री को संशोधित करने के लिए फिर से लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत की जाएगी।

जेएसएससी ने संशोधित नोटिस में खेल कूद कोटा का प्रावधान स्पष्ट किया है-

क्र.सं. , प्रतियोगिता का स्तर , उपलब्धि

1.

भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।

उपलब्धि: द्वितीय / तृतीय स्थान

2.

झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप। , उपलब्धि: प्रथम स्थान

3.

राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी। उपलब्धि: राष्ट्रीय रिकॉर्ड

फिजिकल टेस्ट के नियम हुए आसान

शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ प्रक्रिया को पहले से काफी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 06 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पहले यह दौड़ 10 किमी की होती थी। वहीं, महिला अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 06 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी।

कक्षपाल भर्ती की वैकेंसी डिटेल्स

रिक्तियों में 1634 पद पुरुषों और 64 पद महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों में 165 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 413 होमगार्ड के लिए और शेष 1056 अन्य अभ्यर्थियों के लिए हैं।

कक्षपाल भर्ती योग्यता - 10वीं पास।

आयु सीमा - 18 वर्ष से 25 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को दो वर्ष, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्गों की महिलाओं को 3 वर्ष, एससी एसटी पुरुष व महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

कद काठी कितनी हो

पुरुष

अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - लंबाई कम से कम 160 सेमी, सीना फुलाकर कम से कम 81 सेमी हो।

एससी व एसटी - लंबाई कम से कम 155 सेमी, सीना फुलाकर कम से कम 79 सेमी हो।

महिलाओं के लिए

लंबाई कम से कम 148 सेमी हो।

चयन

- सबसे पहले शारीरिक मापदंड व शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल जांच होगी।

वेतन - लेवल -2 (19900 - 63200 रुपये)

आवेदन फीस - 100 रुपये

राज्य के एससी व एसटी के लिए - 50 रुपये

Jssc
