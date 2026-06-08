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JSSC Jail Warder Recruitment 2026: जेल वार्डर की 1733 भर्ती के लिए फिर से आवेदन शुरू, 10वीं पास के लिए मौका

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Jail Warder Form 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने जेल वार्डर के कुल 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून। 

JSSC Jail Warder Recruitment 2026: जेल वार्डर की 1733 भर्ती के लिए फिर से आवेदन शुरू, 10वीं पास के लिए मौका

Jharkhand Jail Warder Recruitment 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने जेल वार्डर (कक्षपाल) के कुल 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जो योग्य उम्मीदवार पहले किसी वजह से अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए आयोग ने यह आखिरी और सुनहरा अवसर दिया है। अब अभ्यर्थी 19 जून 2026 तक JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

क्यों दोबारा खोलनी पड़ी आवेदन की खिड़की? जानें हाईकोर्ट का फैसला

दरअसल, इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के पीछे हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप और आदेश है। इससे पहले उम्र सीमा और कुछ तकनीकी नियमों के कारण राज्य के कई योग्य अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह रहे थे।

छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई की और आयोग को आवेदन की लिंक को फिर से एक्टिव करने का साफ निर्देश दिया। कोर्ट के इस फैसले का सीधा फायदा उन हजारों युवाओं को मिलेगा जो ओवरएज आयु सीमा पार होने की कगार पर थे या किसी अन्य नियम की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। अदालत के इस आदेश के बाद जेएसएससी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोर्टल को दोबारा लाइव कर दिया है।

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क्या है योग्यता और कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के जरिए पुलिस और सुरक्षा क्षेत्र में जाने के इच्छुक युवाओं को एक बेहतरीन मंच मिलने वाला है। आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार हैं:

शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) या 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है।

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स्थानीय ज्ञान: आवेदकों को झारखंड की स्थानीय भाषा, रीति-रिवाजों और वहां की भौगोलिक संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा: न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। जबकि अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित श्रेणियों (OBC, SC, ST और महिलाओं) को नियमानुसार छूट मिलेगी।

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चयन प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें?

JSSC जेल वार्डर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में करेगा:

लिखित परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा

चिकित्सीय परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जा सकते हैं। वहां होमपेज पर दिए गए 'Application Forms' सेक्शन में जाकर जेल वार्डर भर्ती के लिंक को चुनें, अपना नया रजिस्ट्रेशन करें और फीस का भुगतान कर फॉर्म को 21 जून से पहले सबमिट कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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